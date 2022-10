Prefeitura recupera rede de drenagem rompida após chuva desta segunda (17) em Manaus

Na área, as equipes implantam novos tubos em concreto armado, que darão uma garantia maior ao serviço

Manaus (AM) – A rede de drenagem profunda na confluência das avenidas J. Carlos Antony com Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul da capital, recebeu trabalhos de recuperação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), após a chuva desta segunda-feira (17).

A equipe da Prefeitura de Manaus atuou com 10 servidores atua, nesta terça-feira (18), com a limpeza das caixas coletoras que ficaram entupidas devido ao acúmulo grande de lixo doméstico e a substituição dos tubos em concreto, que romperam e ficaram danificados. Na área, as equipes implantam novos tubos em concreto armado, que darão uma garantia maior ao serviço.

Segundo o engenheiro Normam Mendonça, responsável pela obra, o descarte irregular de lixo mais uma vez é o responsável pela inundação e o rompimento da tubulação.

“Trata-se de um serviço emergencial que decorre, mais uma vez, das fortes chuvas na capital, associado ao descarte irregular de lixo nas vias da cidade. Fizemos a limpeza da caixa coletora e identificamos que o lixo provocou o rompimento de alguns tubos e atuamos imediatamente. Por determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, estamos fazendo a substituição das peças rompidas para devolver à população um serviço de qualidade e liberar o trânsito da via”, explicou o engenheiro.

A Seminf mantém equipes de limpeza e desobstrução de bueiros em todas as zonas da cidade.

“Embora as caixas coletoras sejam monitoradas, a população pode ajudar, não jogando lixo nas ruas. O lixo descartado de forma irregular, sempre volta em forma de transtorno. A Prefeitura de Manaus conta com a parceria da população”, ressaltou o engenheiro.

