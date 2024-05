Operações do Detran autuam 350 condutores no fim de semana em Manaus

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da sua equipe de Fiscalização, deflagrou entre a sexta-feira (3) e a madrugada de domingo (5), às operações Volante e Lei Seca, em todas as zonas de Manaus.

Durante as duas operações, foram abordados mais de 800 veículos, com autuação de 349 condutores, 20 remoções de motocicletas e sete automóveis.

O coordenador-geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, ressalta que o objetivo principal da ação é manter a segurança viária de todos.

“Nosso propósito é inibir e coibir qualquer infração de trânsito que comprometa a segurança viária, com foco veículos sem placas, descarga livre, condutores dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, entre outros”, explica ele.

Durante a operação Lei Seca, foram flagrados 20 condutores sob efeito de álcool, e outros 12 se recusaram a realizar o teste de alcoolemia.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) o condutor que for flagrado infringindo a lei, sofrerá com a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o veículo será removido e pagará a multa de R$ 2.934,70.

Os condutores que se recusarem a realizar o teste do bafômetro também serão punidos, com as seguintes sanções: suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de multa no valor de R$ 2.934,70 e o veículo será removido.

Leia mais

Mais de 300 motos sem placas são apreendidas em fiscalizações do Detran-AM