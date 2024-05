Manaus registra três ocorrências de chuva na manhã desta segunda

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), atendeu, até as 9h30 desta segunda-feira (6), três chamadas, após as chuvas que atingiram a cidade. As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

As ocorrências foram repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que responderamm rapidamente às áreas impactadas.

Durante as recentes precipitações em Manaus, foram registrados um risco de desabamento de muro na zona Oeste, um desabamento na zona Centro-Oeste e uma cratera na zona Centro-Sul. As equipes foram mobilizadas para realizar os atendimentos, visando garantir a segurança e o bem-estar da população.

Canal de atendimento 24 horas

Em caso de ocorrências, para assistência imediata, os cidadãos podem entrar em contato ligando para o Disque 199 (Defesa Civil), do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que opera 24 horas.

É importante ressaltar que o sistema atmosférico é dinâmico e a Prefeitura de Manaus continuará monitorando os dados de previsão para fornecer atualizações, caso haja alterações significativas.

Recomendações à população

É importante que os residentes de Manaus estejam preparados para as condições do mau tempo e adotem as precauções necessárias. Além disso, é recomendado evitar o acúmulo de água parada, visando prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Ao dirigir em vias alagadas, é essencial reduzir a velocidade e manter uma distância segura do veículo à frente. Evite transitar por locais alagados e, se necessário, procure rotas alternativas.

