Manaus intensifica vacinação contra febre amarela sob recomendação do Ministério da Saúde

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus está intensificando as ações de vigilância e vacinação contra a febre amarela, atendendo recomendação do Ministério da Saúde, após a confirmação de casos da doença no município de Presidente Figueiredo e no estado de Roraima. Pessoas não vacinadas devem buscar uma das mais de 170 salas de vacina da Rede de Atenção Básica para receber o imunizante. Na sexta-feira (26), um homem de 50 anos, em São Paulo, foi a primeira vítima da doença no Brasil, neste ano.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, lembra que a vacina contra a febre amarela integra o calendário básico de vacinação das crianças de 9 meses a menores de 5 anos, com dose de reforço aos 4 anos, e é indicada para toda a população não vacinada de 5 a 59 anos de idade, em dose única.

“Essas pessoas que nunca receberam a vacina podem se dirigir a qualquer ponto de imunização da Semsa, bastando apresentar documento de identidade e cartão do SUS”, orienta a gerente.

A lista completa de salas de vacina, com endereços e horários de funcionamento, está disponível no site semsa.manaus.am.gov.br.

Isabel assinala que a vacinação é recomendada para toda a população e, em especial, para os que residem em áreas ribeirinhas e rurais, bem como pessoas que vivem ou trabalham próximo de regiões de mata do município.

Casos e vigilância

A estratégia de intensificação nas ações de vigilância e imunização visa evitar surtos da febre amarela, que teve quatro casos confirmados no Brasil, nos últimos seis meses, sendo um em Roraima, um no Amazonas e dois em São Paulo. Dentre esses casos, três foram a óbito, inclusive um homem de 63 anos, em fevereiro passado, que teve Presidente Figueiredo como local provável de infecção. Ainda em Roraima, foi detectado um caso importado da Guiana Inglesa.

A vacinação é uma ferramenta eficaz e segura para a prevenção da febre amarela. “Deve-se atentar apenas para pessoas com contraindicação, como as alérgicas a algum componente da vacina e as imunossuprimidas”, ressalta Isabel.

A vacinação de gestantes também é contraindicada, segundo a gerente de imunização, devendo ser avaliada pelo médico em caso de viagem para áreas de risco. As lactantes que se vacinarem devem suspender, por 28 dias, o aleitamento de bebês menores de 6 meses de idade.

Em conjunto com a imunização, as ações de vigilância da Semsa estão sendo intensificadas, com reforço junto às equipes de saúde para a notificação compulsória de casos e a pronta comunicação/notificação de eventos suspeitos.

Doença endêmica

A febre amarela é uma doença endêmica na região amazônica, também ocorrendo de tempos em tempos em outras regiões do país. A maioria dos casos incide no período de dezembro a maio. Surtos da doença podem ocorrer quando o vírus encontra condições favoráveis para transmissão, como temperaturas elevadas, alta densidade de vetores (mosquitos) e hospedeiros primatas, e baixas coberturas vacinais.

