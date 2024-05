Ex-aluna fala sobre affair entre Gracyanne e personal: “Pegava nós duas”

Marcella Bernardo revelou que tinha relação com Gilson de Oliveira na mesma época em que Gracyanne se envolveu com o personal

A influenciadora Marcella Bernardo, ex-aluna de Gilson de Oliveira, personal apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, deu novos detalhes sobre a relação entre o instrutor e a musa fitness. Ela ainda afirma que chegou a se relacionar com o rapaz na mesma época em que ele se encontrava com Gracyanne.

“Eu entrei na academia, ele era o meu personal. Depois de um tempo que eu separei do meu ex, ele foi a primeira pessoa com quem eu me relacionei. E eu pedi pra ele total descrição, mas ele foi lá e contou para algumas pessoas. Éramos solteiros, era casual”, contou Marcella, em participação no Superpop, apresentado por Luciana Gimenez, na Band.

Segundo a influencer, a relação entre Gilson e Gracyanne era de conhecimento de quem frequentava a academia. “Ele ficava comigo e com a Gracyanne. Pegava nós duas. Até aí tudo bem para mim, porque não era namoro ou coisa do tipo. Mas esse caso deles é antigo. Quando eu perguntava se ele estava com a Gracyanne, ele sorria. Nunca disse que não, ele concordava. Ele nunca omitiu, nunca negou. E a postura deles na academia confirmava isso”, comentou a influenciadora.

“Desde que eu ficava com ele, ela já ficava com ele também. Era bem explícito na academia, todo mundo ali já sabia deles. Nas carícias, nos carinhos. Na frente de todo mundo menos quando o Belo estava presente”, recordou Marcella.

Ainda segundo a jovem, Gilson é uma pessoa muito insistente, o que pode ter influenciado Gracyanne a dar uma chance ao personal. “Ele chega a ser uma pessoa chata. Eu estava estudando na época, tinha acabado de terminar, acredito que a gente fica carente (…) Ele já dava em cima de mim quando eu namorava, falava para eu terminar. Não respeitava. Ele sabia que a Gracyanne era casada, mesmo assim se envolveu”.

*Com informações do Metrópoles

