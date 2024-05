Morre ator de ‘Titanic’ e ‘O Senhor dos Anéis’, Bernard Hill, aos 79 anos

Artista britânico ganhou fama na década de 1980 e ficou conhecido após atuar em dois filmes que fizeram história no cinema

O ator britânico Bernard Hill, mais conhecido por papéis coadjuvantes em “Titanic” e “O Senhor dos Anéis”, morreu neste domingo (5) aos 79 anos, anunciou sua família.

“É com a maior tristeza que devemos anunciar que Bernard Hill, renomado ator conhecido por seus papéis em ‘Titanic’ e ‘O Senhor dos Anéis’, faleceu nas primeiras horas desta manhã, aos 79 anos. Ele estava com sua noiva Alison e seu filho Gabriel”, diz o comunicado.

Hill ganhou fama em seu país ao estrelar a série “Boys from the Blackstuff”, de 1982, um drama sobre homens desempregados que se tornou um símbolo da era Thatcher. Mas foi em papéis menores em alguns dos filmes de maior sucesso da história do cinema, que ele será mais familiar ao público.

Em “Titanic”, de James Cameron, vencedor de vários Oscars em 1997, Hill interpreta o capitão do navio, Edward Smith, um homem assombrado por seu papel na tragédia e, finalmente, resignado com seu destino. O telespectador o vê sozinho pela última vez segurando o leme do navio, antes que a água crescente entrasse pelas janelas.

Hill apareceu também na saga de grande sucesso de Peter Jackson, “O Senhor dos Anéis”, como Théoden, Rei de Rohan, que em “As Duas Torres” é manipulado por seu conselheiro antes de se tornar um líder heroico em “O Retorno do Rei”.

O ator britânico também está no elenco de filmes como “Gandhi” (1982), “Shirley Valentine” (1989) e “O Escorpião Rei” (2002).

