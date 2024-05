Design de Moda lança Coleção Parintins 2024: Celebrando a Moda e a Cultura Amazônica

No dia 9 de maio, às 19 horas, o Casarão da Inovação Cassina em Manaus será o cenário do aguardado lançamento da coleção do estilista Eglisson Gomez. A Coleção Parintins 2024 trará elementos da regionalidade cabocla, inspirados em lendas e mitos, destinados ao festival folclórico de Parintins. Este evento exclusivo também apresentará as tendências de maquiagem assinadas por Rodrigo Praiano.

A coleção foi concebida a partir das riquezas culturais da Amazônia, buscando expressar a ancestralidade ribeirinha, cabocla, lendas e mitos da região. Eglisson Gomez capturou a essência dessa herança cultural em suas criações, resultando em peças únicas e marcantes.

O evento conta com a cobertura da revista mais influente da Amazônia a Em Visão, assinada por Jefferson Cunha e o desfile conta com a a presença da embaixadora da moda na Amazônia Gigi Cunha, além de diversas empresas do segmento de maquiagem, beleza, estética e moda. A noite promete ser um verdadeiro espetáculo no belíssimo Casarão da Inovação Cassina.

Apenas convidados terão a oportunidade de testemunhar essa celebração da moda e cultura amazônica. Para mais informações ou solicitações de imprensa, entre em contato pelo telefone (92)984087633 ou pelo e-mail [[email protected]].

*Com informações da assessoria

