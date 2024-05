Palestra promove imersão para síndicos de Manaus em inovação e direito condominial

Manaus (AM) — A empresa AJM Condomínios realizará nos dias 10 e 11 de maio, uma palestra sob o título “Imersão Total Condominial” com a participação de especialistas do estado da Bahia e São Paulo. O encontro contará com temas envolvendo inovação para a gestão e direito condominial, que serão ministrados no auditório do Da Vinci Hotel e Convenções, bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), elaborou uma pesquisa em 2019, mostrando que foram construídos 7,8 milhões de novos apartamentos. Desde o início das construções em 1984 até 2023, houve um aumento de cerca de 380% em novos projetos de prédios e condomínios em todo país, em consequência mais síndicos para gestão das moradias.

Segundo o realizador do evento, Agnaldo Jinkings, que tem 12 anos de exercício neste ramo empresarial para administração de condomínios, a iniciativa tem por objetivo capacitar e aumentar o interesse de quem deseja se tornar síndico profissional no Amazonas.

“É um mercado que está crescendo em Manaus e, os condomínios ainda enxergam o síndico profissional com uma certa desconfiança. Muita gente não quer mais ser mais síndico, porque a responsabilidade de dirigir um condomínio é maior do que ter uma empresa. Diante dos desafios encontrados pelos síndicos, a busca por qualificação no segmento tem crescido em todo o país”, afirma.

Os dados da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais (ABRASSP), apontam que existem mais de 420 mil síndicos em atividade no Brasil, sendo que neste quantitativo está dividido em 80% entre condomínios residenciais, os quais são os mais comuns. Enquanto condomínios comerciais, representam cerca de 15%, e condomínios mistos, que incluem unidades residenciais e comerciais, são de 5%.

Segundo o Agnaldo Jinkings, o mercado de síndico profissional passou a existir após mudanças no CC (Código Civil), a qual possibilita a nomeação de uma pessoa que não seja morador daquele condomínio.

“No Código Civil, reza o seguinte: o síndico pode ser ou não morador, criando-se a figura do síndico profissional para trabalhar durante dois anos, podendo renovar o contrato deste prestador de serviço. Então, esse mercado está se consolidando cada vez mais, mas ainda é muito novo”, disse.

Palestrantes

O síndico profissional da Bahia, Sérgio Gouveia, é administrador de empresas com MBA em finanças, especialista em Gestão e Estratégia pela Fundação Dom Cabral, vai ministrar uma palestra que traduzirá a complexidade do mundo corporativo, para fácil entendimento dos síndicos, fazendo que possam utilizar as técnicas na sua gestão.

“Por um fenômeno que vem acontecendo muito movido pela questão da segurança e também da piora da qualidade do trânsito nas cidades, os condomínios foram crescendo cada vez mais na conta de serviços nas áreas comuns. Paralelo a isso, houve uma intensificação também do arcabouço legal e normativo referente a manutenção e questões ligadas a pânico, incêndio e, enfim, gestão de forma geral. Então, isso vem exigindo que o perfil dos síndicos tenha cada vez mais preparo. Vou ensinar como se monta uma previsão orçamentária profissional, confiável, e no segundo momento, no mesmo dia, vou estar ensinando a fazer o plano diretor, que seria uma versão do planejamento estratégico”, explica.

Já o advogado em direito condominial, Vander Andrade, que tem amplo currículo no seguimento, é mestre e doutor em direito pela PUC São Paulo, atua há mais de 20 anos com Direito Condominial, além de estar coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial MBA do CUFSA (Centro Universitário Fundação Santo André), menciona a importância da imersão.

“O mercado condominial brasileiro, em virtude de suas profundas transformações, têm exigido dos gestores de condomínios, bem como os demais operadores do ecossistema condominial, incluídos nesse contexto, administradores, advogados, engenheiros, arquitetos, contadores, dentre outros especialistas, uma substantiva capacitação profissional, atualizada e alinhada com as demandas atuais. Os participantes poderão usufruir da companhia e da presença dos especialistas por mais de 5 (cinco) horas em cada dia de evento, demonstrando o grau de diferenciação e a concepção especial com que o encontro foi programado e planejado para o público-alvo”, finaliza.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas via site www.sympla.com.br, bastando digitar “Imersão Total Condominial” ou enviar mensagens para outras informações no WhatsApp (92) 98426-4533. O curso de dois dias tem 100 vagas, exclusivamente destinado a síndicos, subsíndicos, administradores condominiais e advogados.

