Jovem é executado com tiros na cabeça durante ação criminosa em Manaus

Vítima foi atingida na cabeça e morreu no local do crime

Manaus (AM) – Um jovem identificado como Paulo Roberto Martins Nascimento, de 21 anos, foi executado com três tiros na cabeça, o fato ocorreu na noite desta sexta-feira (18), na rua do Comércio, bairro Parque São Pedro, na zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares de testemunhas criminosos armados desceram de um de placa e modelo não identificados, e atiraram contra Paulo Roberto que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Após a ação, os criminosos fugiram sem serem identificados. Devido as características do crime, a polícia não descarta que a motivação do crime possa estar relacionado à acerto de contas, o jovem foi vítima de execução.

O corpo de Paulo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Edição Web: Hector Silva

