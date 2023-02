Cineastas amazonenses apresentam filmes no Cineteatro Guarany, em Manaus

O evento exibirá filmes produzidos pelos alunos do Instituto Amazônic Trend durante as aulas de cinema

Manaus (AM) — O Cineteatro Guarany, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus, segue com a programação gratuita, neste sábado (11), da Mostra de Cineastas Amazonenses, a partir das 15h30, com a 1ª Mostra de Filmes do Instituto Amazônic Trend, com classificação etária a partir de 12 anos. A exibição de curtas-metragens e filmes continua no dia 18 de fevereiro.

O evento exibirá filmes produzidos pelos alunos do Instituto Amazônic Trend durante as aulas de cinema.

O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, afirma que a iniciativa prioriza oportunizar uma troca com estudantes de audiovisual e cineastas profissionais por meio da divulgação de suas obras.

“Além de divulgar e gerar oportunidade para o cenário independente do audiovisual, eventos como esse são muito importantes para atrair um público maior aos espaços culturais e aproximar as pessoas do cinema da nossa região”, conta Apolo.

Mostra de Cineastas Amazonenses

Sinopses de filmes

Filme: “Não fiquem em casa”, de Lucas Melkids

Sinopse: Durante a pandemia, um homem violento aterroriza uma família.

Filme: “Amor de mãe”, de Noemy Rodrigues

Sinopse: Uma mãe orgulhosa trata a própria filha com indiferença.

Filme: “O que tem valor”, de Wander Luis

Sinopse: Uma crise de depressão leva um jovem ao caminho do sobrenatural.

Filme: “Caos”, de André Marques

Sinopse: A falta de respeito faz explodir um ato de violência entre jovens.

Filme: “Narcisas”, de Wander Luis

Sinopse: Um conto de fantasia e terror inspirado no mito de Narciso.

Filme: “Sombras do shopping” de Lucas Melkids

Sinopse: Um grupo de jovens decide passar a noite em um Shopping sem imaginar que ele abriga estranhas criaturas.

