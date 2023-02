Wilson Lima reforça medidas do Amazonas em defesa da Zona Franca de Manaus

Declaração do governador do Amazonas foi feita durante agenda em Brasília nesta terça-feira, dia em que a ZFM e a Suframa completam 56 anos

Manaus (AM) – Empenhado em garantir a manutenção e o avanço do principal modelo econômico do Amazonas, o governador Wilson Lima garantiu que o Estado não abrirá mão da Zona Franca de Manaus (ZFM) e elencou algumas das ações que seu governo vem realizando para assegurar a permanência de incentivos fiscais e a geração de emprego e renda para os amazonenses.

“Nós não abrimos mão da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca responde hoje por 70% da economia do nosso estado”, declarou o governador Wilson Lima, em Brasília, durante entrevista à imprensa nesta terça-feira (28), dia em que a Superintendência da Zona Franca de Manaus completou 56 anos.

O governador lembrou, ainda, que um de seus atos no primeiro ano em que assumiu o Governo do Amazonas, em 2019, foi criar um grupo de trabalho formado por técnicos das secretarias estaduais de Fazenda (Sefaz) e de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) para trabalhar em favor do modelo.

Wilson Lima informou, inclusive, que esse grupo está à disposição da bancada dos deputados federais e dos senadores do Amazonas para manter a defesa do modelo Zona Franca frente à Reforma Tributária.

Paralelo a Zona Franca, o governador do Amazonas tem defendido e incentivado novas matrizes econômicas, mas igualmente destacado que o modelo ZFM é a iniciativa de desenvolvimento regional mais bem-sucedida do país, sobretudo na área social porque gera mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, além de receita tributária ao Estado e de contribuir para que o Amazonas preserve 97% da sua floresta.

“É por isso que a gente está sempre dialogando e mostrando a importância da Zona Franca a quem quer que seja e, quando se faz necessário, recorrendo à Justiça. Além disso, para contribuir com a segurança jurídica desse modelo, o nosso governo renovou os incentivos fiscais estaduais até 2032 com o objetivo de manter os investimentos das empresas já instaladas e atrair novos empreendimentos e, assim, gerar mais empregos”, reiterou Wilson Lima.

ZFM

Neste 28 de fevereiro de 2023, a Suframa e o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) completam 56 anos, data que celebra a publicação do Decreto Lei nº 288/1967 que instituiu a Autarquia e reformulou as diretrizes da ZFM, que conta hoje com aproximadamente 500 empresas instaladas, faturando mais de R$ 170 bilhões e gerando cerca de meio milhão de empregos diretos, indiretos e induzidos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima realiza pagamento de indenização do Prosamin+ para 98 famílias em Manaus

Wilson Lima entrega pavimentação no município de Iranduba e anuncia R$ 20 mi para setor rural

Wilson Lima anuncia cerca de R$ 1,5 milhão para Banco de Alimentos do Amazonas