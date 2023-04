Homem suspeito de estuprar a própria filha de 6 anos é preso no AM

Um homem, de 37 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, uma criança de 6 anos. A prisão ocorreu no bairro São Francisco, em Juruá (a 674 quilômetros de Manaus)

De acordo com o investigador Kedson Lira, gestor da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações iniciaram após a tia da vítima registrar Boletim de Ocorrência (BO) na unidade policial, informando que notou sinais de violência no corpo da criança. suspeito foi capturado no sábado (1º).

“A tia juntamente com a mãe passaram a conversar com a criança, que relatou que seu pai brincava com ela, mas ela tinha que ficar calada, e não contar nada para ninguém”, relatou o gestor.

Conforme Kedson, foram solicitados exames de conjunção carnal que constataram os abusos sofridos pela vítima. Os familiares também forneceram fotos e vídeos da criança violentada. Com base nisso, foi representada à Justiça pela prisão do suspeito, e a ordem judicial foi decretada no dia 1° de abril, pela Vara da Comarca de Juruá.

“Com o mandado decretado, entramos em campo e em menos de uma hora de buscas pelo autor, conseguimos localizá-lo escondido em uma construção. Ele alegou que no momento do ato estava sob efeito de álcool e entorpecentes”, explicou o gestor.

Procedimentos

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável, e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.