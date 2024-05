Arma e drogas são apreendidas no bairro Nova Cidade, Zona norte de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu uma arma de fogo, drogas e munições. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (3), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Os policiais militares estavam em patrulhamento pela avenida 7 de Maio, quando receberam denúncia informando sobre uma intensa movimentação de venda de entorpecentes, com suspeitos armados, na região da Comunidade Nova União 2.

A equipe policial foi até o local da denúncia e, ao chegar, visualizou pessoas fugindo. Após uma varredura na área, os PMs encontraram uma pistola 380 com carregador, 11 munições intactas e uma porção de entorpecente.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

