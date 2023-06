“Não será fim do mundo”, diz Bolsonaro sobre possível inelegibilidade

Brasília (DF) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou como “politiqueiro” o julgamento que corre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode deixá-lo inelegível pelos próximos oito anos. Durante entrevista à Rádio Bandeirantes no domingo (25), Bolsonaro admitiu que “não será o fim do mundo” caso ele perca a ação e não possa concorrer em cargos políticos.

“É um julgamento politiqueiro, né? Não era nem para ter recepcionado a ação por ter se reunido com embaixadores. Pô, é brincadeira! E tem uma jurisprudência de 2017, do julgamento da chapa Dilma-Temer, que simplesmente deixou de existir agora… para esse novo julgamento. Esse julgamento meu. Então é… a gente vai ver o que acontece. Eu não vou adiantar o resultado aqui, mas não será o fim do mundo, não!”, destacou o ex-líder do Executivo.

Bolsonaro também voltou a mencionar os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e defendeu a investigação e a punição dos responsáveis pela depredação. Ainda assim, o ex-presidente reforçou que a acusação de golpe por sua parte é “fantasiosa”.

A entrevista foi concedida pelo político durante saída para uma partida de futebol entre Palmeiras e Botafogo, em São Paulo. No estádio, Bolsonaro foi recebido por eleitores e apoiadores em frente ao camarote de onde assistiu ao jogo.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Aliados lançam ‘vaquinha’ por Bolsonaro e pedem Pix para ex-presidente

Defesa de Bolsonaro declarou que ex-presidente nunca participou de trama golpista

TSE inicia julgamento que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro