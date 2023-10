VÍDEO: avós pulam de 4º andar de prédio após neta atear fogo em sofá

Um casal de idosos, uma senhora de 53 anos e um homem de 70 anos, teve que tomar uma decisão desesperada neste sábado (14), ao se jogar do quarto andar de um prédio, depois que uma criança de 11 anos, identificada como a neta deles, colocou fogo no apartamento, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

O trágico acontecimento teve lugar em um condomínio no bairro Ipanema II. De acordo com informações da Polícia Militar, a menina teria incendiado o sofá do apartamento após ser proibida de usar o celular, trancando os avós no quarto antes de fugir do local.

As vítimas estavam dormindo quando as chamas começaram a se espalhar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o casal em desespero, saindo pela janela do quarto. A reação rápida e corajosa dos moradores do prédio foi notável, pois eles empilharam colchões embaixo da janela para ajudar o casal a sobreviver à queda.

A mulher foi a primeira a saltar, seguida imediatamente pelo homem. A queda resultou em ferimentos para a mulher, que se queixou de dores nas pernas e no tórax. Ela foi prontamente atendida pelo Serviço de Urgência e Emergência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) devido à inalação de fumaça. O homem, por sorte, não sofreu ferimentos significativos e recusou atendimento médico.

O incêndio foi controlado logo após a chegada do Corpo de Bombeiros, enquanto a Defesa Civil compareceu ao local para avaliar possíveis danos à estrutura do edifício.

A criança responsável pelo incêndio foi entregue à mãe, que relatou que a filha enfrenta oscilações de humor. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e tomar as medidas apropriadas diante da situação.

