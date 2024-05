Show de Madonna termina com apreensão de pelo menos 160 armas brancas

O show da cantora americana Madonna terminou, na madrugada deste domingo (5), em Copacabana, na zona sul do Rio, com pelo menos 160 armas brancas apreendidas pela Polícia Militar do Estado (PMERJ) e 33 pessoas conduzidas à delegacia.

O esquema de segurança para o megashow iniciou já nas primeiras horas da madrugada deste sábado (4) e deteve pelo menos 33 pessoas que foram conduzidas para as delegacias do bairro de Copacabana, até o último balanço parcial da PM.

“Além disso, os agentes conseguiram apreender os objetos perfurocortantes nos pontos de bloqueio e revista montados em todos os acessos à praia”, afirmou a Polícia Militar.

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal também atuaram no show da Madonna com mais de 1.130 agentes. As ações acarretaram a desmobilização de quatro cercadinhos feitos por ambulantes ilegais na praia de Copacabana, em frente ao palco do show.

Os cercadinhos estavam demarcados com sacos de areia e caixas de cerveja. Na ação, também foram aprendidos mais de dois mil itens como garrafas de vidro, bebidas diversas, cigarros eletrônicos, botijões de gás e uma grelha de churrasco.

Os guardas municipais realizaram duas abordagens para coibir churrasqueiras acesas e 30 acampamentos, práticas que são proibidas nas praias do Rio de Janeiro. As equipes também aplicaram 366 multas de trânsito e removeram 156 veículos estacionados irregularmente.

Durante a fiscalização de táxis e veículos de aplicativos, um táxi foi flagrado cobrando R$ 200,00 a um turista para uma corrida que, em média, no taxímetro, custaria cerca de R$ 60,00. Um veículo de aplicativo também foi pego realizando cobrança indevida e foi contatada a atividade de transporte pirata.

Madonna leva 1,6 milhão de pessoas para festa de 40 anos de carreira / Fernando Maia e Alexandre Macieira – Riotur

Ainda de acordo com a SEOP, um adolescente foi apreendido por furto de celular e outros dois homens por tentativa de furto e outro por dano a uma viatura da SEOP, além da apreensão de 59 facas e objetos perfurocortantes.

De acordo com a PMERJ, as apreensões e detenções são resultados do amplo esquema da corporação montado com o auxílio de tecnologias de inovação como o Sistema de Reconhecimento Facial, o apoio aéreo de drones e o novo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel.

Um homem foi preso depois de ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial espalhado pelas ruas do bairro, que contou com mais de 60 câmeras de segurança por toda Copacabana.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Show de Madonna reúne 1,6 milhão de pessoas em Copacabana no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro vai distribuir água para fãs de Madonna

Fãs já se aglomeram em frente a palco do show da Madonna no Rio de Janeiro