Escola de Manaus abre inscrição para curso de Libras gratuito

Manaus (AM) — A Escola Estadual de Atendimento Específico Mayara Redman Abdel Aziz, localizada no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, em parceria com o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), abrirá 105 vagas para curso básico de Libras. Os interessados deverão ter a partir de 18 anos e preencher um formulário on-line, pelo link https://forms.gle/7s3dw5jPUuy4vB296, no período de 6 a 9 de maio. A formação é gratuita.

Após o preenchimento das 105 vagas, o link do formulário será automaticamente bloqueado.

O curso, com carga horária de 80 horas, será de 21 de maio a 3 de julho. As aulas serão ministradas na modalidade híbrida, sendo três dias de forma presencial e dois on-line. No ato da inscrição, os interessados devem selecionar em qual dos três turnos desejam acompanhar as aulas presenciais. Já as remotas serão transmitidas por meio da plataforma Google Classroom.

Também no formulário da inscrição é necessário anexar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e foto 3×4, que devem ser inseridos em um só arquivo no formulário on-line. A relação de inscritos será confirmada via e-mail.

Em uma abordagem cultural e gramatical, o curso apresentará aspectos relevantes para o respeito e compreensão das diferenças. O objetivo é capacitar os participantes para uma comunicação mais inclusiva e empática, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora.

Segundo a diretora da escola, Adriana Boh, a iniciativa promoverá a inclusão e a quebra de barreiras na comunicação entre pessoas surdas e ouvintes.

“O curso surge como uma oportunidade única de aprender uma nova forma de comunicação e contribuir para a inclusão social de pessoas surdas. Por meio do aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, os participantes terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e habilidades, sobretudo promovendo a acessibilidade”, disse a diretora.

Entre os conteúdos que serão abordados durante as aulas, estão: alfabeto e cumprimentos básicos em Libras, números e vocabulários básicos, expressões faciais e gestos, frases simples e rotina e atividades cotidianas. Após o estudo dos temas, os alunos serão submetidos a uma avaliação necessária para a obtenção do certificado.

*Com informações da assessoria

