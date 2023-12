Dra. Juliana Coimbra vence eleição para AAMAT 2023 e comandará a nova diretoria

Chapa foi a única inscrita no processo eleitoral e a vitória foi unânime por 49 votos.

A chapa 1″Dedicação & Ação” liderada pela advogada Juliana Chaves Coimbra Garcia, foi eleita na manhã desta quinta-feira (14), para comandar a Associação Amazonense da Advocacia Trabalhista (AAMAT), pelos próximos 2 anos.

A chapa foi a única inscrita no processo eleitoral e a vitória foi unânime por 49 votos. A apuração dos votos aconteceu logo após o encerramento da votação e logo em seguida foram empossados a presidente Juliana Chaves Coimbra Garcia e vice-presidente Raimundo Tavares e todos os membros que compõem a nova diretoria da AAMAT.

Entre os objetivos da nova gestão, Dra. Juliana destacou a valorização e a qualificação do advogado.

“Esse resultado da eleição transparece a nossa união em prol da nossa Classe. Criar mecanismos em prol de toda a advocacia trabalhista, fará parte de nossas principais lutas. Muito obrigada a todos!”, agradeceu a presidente Dra. Juliana Chaves Coimbra Garcia.



Sobre a presidente

Juliana Chaves Coimbra Garcia, é advogada, OAB/AM nº 4040, graduada em Direito pelo Centro Universitário Nilton Lins, Pós-graduada em Direito Tributário e Legislação de Impostos pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA), possui Curso de Preparação a Carreira de Magistrado/ESMAM, é Pós-Graduanda em Direito do Trabalho e Previdenciário pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA), Advogada atuante na área Trabalhista, Cível, Tributário e Previdenciário, foi Conselheira da Associação Amazonense dos Advogados Trabalhistas (AAMAT) (Biênio 2017-2018), 1ª Secretária (Biênio 2019-2020) e Vice-presidente (Biênio 2022-2023), e há 14 anos exerce o cargo de Assessora Jurídica Parlamentar.

A nova diretoria do Biênio 2024-2025 da Associação Amazonense da Advocacia Trabalhista (AAMAT), é composta por:

JULIANA CHAVES COIMBRA GARCIA (PRESIDENTE)

RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA (VICE-PRESIDENTE)

JANE FARACO DE ANDRADE LOPES (1ª SECRETÁRIA)

CELSO VALÉRIO FRANÇA VIEIRA (2° SECRETÁRIO)

JOSÉ ALBERTO MACI DANTAS (TESOUREIRO)

ADELAIDE MARIA DE FREITAS CAMARGO RIBEIRO (CONSELHO DELIBERATIVO)

ALDACY BATISTA REGIS DE SOUZA (CONSELHO DELIBERATIVO)

ADRIANA RAMOS PEREIRA DE GOUVEA (CONSELHO DELIBERATIVO)

CHRYSSE MONTEIRO CAVALCANTE DOS REIS (CONSELHO DELIBERATIVO)

DJANE OLIVEIRA MARINHO (CONSELHO DELIBERATIVO)

FADIA ASSAD DE ALMEIDA (CONSELHO DELIBERATIVO)

KAREN CARMO FERREIRA SANTOS (CONSELHO DELIBERATIVO)

KELMA SOUZA LIMA (CONSELHO DELIBERATIVO)

LILIAN DE SOUZA ATALA (CONSELHO DELIBERATIVO)

MARLY GOMES CAPOTE (CONSELHO DELIBERATIVO)

NILCILENE PEREIRA CAVALCANTE (CONSELHO DELIBERATIVO)

PAULO DIAS GOMES (CONSELHO DELIBERATIVO)

ALDEMIRO REZENDE DANTAS JÚNIOR (CONSELHO FISCAL)

KENIA ONIKA ARCANJO DE SOUZA (CONSELHO FISCAL)

ARIA DO SOCORRO DANTAS COES LIRA (CONSELHO FISCAL)

ELISABETE LUCAS (SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL)

SIMONE BATISTA HANYSZ (SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL)

ZAIRA MANOELA FREITAS DE SIQUEIRA LUSTOSA (SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL)

