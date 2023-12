Manaus (AM) – Para quem vai ficar na capital amazonense neste réveillon e busca tranquilidade, longe da agitação das festas, a hospedagem em um hotel urbano pode ser uma ótima opção. Além da comodidade de serviços e áreas de lazer, cardápios especiais para o Ano Novo que são um diferencial aos hóspedes, o Comfort hotel Manaus, (av. Mandí, 263, Distrito Industrial I) vai oferecer entre dezembro e janeiro, o pacote Família para atender principalmente a época de férias escolares.

O pacote disponibiliza a diária com hospedagem em apartamento triplo de categoria superior, incluindo café da manhã e um prato regional, a Banda de Tambaqui assada com acompanhamentos, que serve até três pessoas. O checkin para este pacote inicia às 14h do sábado e finaliza às 12h do domingo e o valor é R$600+ 12% de Taxas e Impostos.

Localizado a menos de dois quilômetros do centro de compras Studio 5 e a 17 quilômetros do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o hotel tem piscina com terraço e oferece quartos com ar-condicionado e televisões de tela plana, internet, frigobar, academia, bar e restaurante. A recepção funciona 24 horas e o estacionamento é gratuito.

Opções de gastronomia

Além das opções da gastronomia internacional com toque regional amazônico, o restaurante Aupabá do Comfort Hotel traz novos pratos especiais para esta temporada. Entre os novos pratos para esse período festivo e de férias, destacam-se o Tornedor de Filé Mignon ao Molho de Frutas Vermelhas e Uva Roxa com o Mil Folhas de Batatas Gratinadas.

“O prato foi baseado nas cores vermelhas natalinas presentes no molho de frutas vermelhas e uvas roxas; o branco e o tom dourado das bolas de Natal aparecem na batata gratinada e remetem o novo. E no sabor, o agridoce que tanto adoramos nas ceias”, explica o chef Armando Nascimento, que atua na rede Atlantica Hospitality International desde 2007.

Outra novidade é o Bacalhau da Amazônia gratinado. Inspirado no tradicional bacalhau com natas, ele tem o pirarucu como ingrediente principal.

“Usamos nosso peixe mais nobre para substituir o bacalhau nesse prato tradicional. E inspiradas nos pratos de aves desse período, a Coxa e a Sobrecoxa Glaciadas combinam um molho agridoce especial do chef para deixar o frango com uma cor viva e brilhante; ele acompanha o arroz festivo de Natal”, descreve.

Estrutura

O público externo pode visitar os ambientes do Comfort Hotel Manaus tanto para consumo no restaurante quanto no bar localizado na área da piscina (com permissão para nadar garantida somente aos hóspedes). “Temos uma excelente estrutura. Nosso restaurante funciona das 6h às 22h e comporta até 140 pessoas, inclusive podendo ser locado para eventos privados. Temos equipe treinada e qualificada pronta para melhor atender nossos clientes, bem como comida de altíssima qualidade e amplo estacionamento gratuito”, pontua Bárbara Chalise, turismóloga e gerente comercial do hotel.

Comodidade aos pets

Além do ambiente acolhedor, o hotel também é Pet Friendly, e oferece aos tutores a tranquilidade de trazer seu animal de estimação para um lugar longe da área de queima de fogos. “Historicamente em épocas festivas somos procurados como ‘hotel refúgio’, por isso, não oferecemos programações que fujam da rotina de um ambiente acolhedor e de descanso, para quem busca escapar da agitação deste período”, afirma Chalise.

