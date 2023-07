Hotel Uiara Amazon Resort conquista selo “Melhores dos Melhores” do TripAdvisor

Manaus (AM) – O Uiara Amazon Resort, localizado no Lago Salvador, à margem direita do Rio Negro, no Amazonas, a 20 minutos de Manaus (via fluvial), conquistou recentemente o selo Travellers Choice, tão almejado pelos concorrentes do segmento. O Resort “baré” já soma mais de 400 avaliações no site e o quesito “Atendimento” é o diferencial na opinião dos hóspedes/internautas que acessam o TripAdvisor para relatar suas experiências no hotel flutuante.

O site de viagens TripAdvisor, famoso por fornecer informações e opiniões de conteúdo do universo do turismo, premia todos os anos os melhores destinos do mundo. As indicações partem dos próprios internautas e viajantes que curtem os mais variados roteiros: ao ar livre, urbanos, praias e entre outros destinos.

Para estar entre os “melhores dos melhores”, os hotéis passam por padrões rigorosos de segurança e confiança. Menos de 1%, dos 8 milhões de perfis do Tripadvisor, recebem o prêmio que é o mais alto nível de excelência em hospitalidade.

Basicamente, o selo Travellers’ Choice é conferido a estabelecimentos que receberam avaliações positivas nos últimos 12 meses, por meio do compartilhamento de boas experiências.

Uiara Amazon Resort, localizado no Lago Salvador, à margem direita do Rio Negro Foto: Divulgação

A Tripadvisor utiliza um algoritmo exclusivo, que considera alguns fatores para eleger os candidatos ao prêmio. Entre os critérios avaliados estão os comentários dos viajantes em relação às empresas candidatas, quantidades de menções e periodicidade de opiniões positivas dos clientes. Para manter a qualificação é necessário um número mínimo de avaliações e estar cadastrado no TripAdvisor pelos últimos 12 meses.

O Uiara Amazon Resort preencheu todos os requisitos e conquistou com mérito o selo Travellers Choice, sinônimo de segurança, conforto e a excelência no serviço prestado por seus profissionais.

“O reconhecimento na Travellers’ Choice é o reflexo da nossa dedicação em proporcionar uma experiência única na Amazônia. A satisfação dos nossos hóspedes é o que nos motiva a melhorar cada vez mais nosso serviço e capacitar ainda mais nossos profissionais para mantermos o melhor atendimento”, afirmou Wander Areosa, CEO do Uiara.

Uiara Amazon Resort

Resort “baré” conquistou o selo Travellers Choice Foto: Divulgação

O Hotel flutuante opera com 70 suítes, todas com vista para o Rio Negro e para a floresta amazônica. Os pacotes aliam luxo, conforto, segurança, natureza e diversão numa programação que inclui recreação com passeios eco turísticos e experiências na natureza selvagem, como a observação de vidas noturnas.

O Resort dispõe de guias bilíngues, piscina adulto e infantil, bar, gastronomia regional impecável, playground e sala de jogos. Há também embarcações para expedições, pesca esportiva e estrutura completa para atender eventos corporativos com capacidade para mais de 1.000 pessoas (feiras, congressos, lançamentos e eventos sociais).

A origem do nome se refere à lenda de Iara ou Yara, do indígena Luara, que significa “aquela que mora nas águas”; uma sereia (metade mulher, metade peixe) que vive nas águas amazônicas. Essa representação traz para o hotel o verdadeiro sentido de proteção ao meio ambiente. Ou seja, do mesmo modo que Iara protege as águas amazônicas, o Uiara Amazon Resort também busca transmitir aos hóspedes e visitantes o sentido de preservação do meio ambiente, dos rios e das maravilhas que se encontram em solo e águas amazônicas.

*Com informações da assessoria

Primeira fábrica que produzirá “pneu verde” do Amazonas será inaugurada em 2023

Amazonas está entre os 100 lugares incríveis do Brasil para conhecer; confira dicas

Ballet Álvaro Gonçalves e Amazonas Filarmônica encenam “Dom Quixote” no Teatro Amazonas