Bloco do P10 encerra Circuito Vip do carnaval de Manaus

Integrando o Circuito Vip de carnaval, o maior bloco de rua, o Bloco do P10, acontece nesta terça-feira gorda de carnaval, dia 13 de fevereiro, a partir das 16h no estacionamento da Nilton Lins.

Serão mais de 12 horas de folia em um espaço com capacidade para mais de 100 mil pessoas. Uma megaestrutura foi montada para garantir conforto e segurança aos foliões.

A line up do evento conta com 12 atrações: Cauxi Eletrizado, Daniel Trindade Elétrico, SDQUE, Marrakesh, Jyou Guerra, Riquinho, Dennys Salvador, Elite do Samba, DJ Rogério, DJ GABE, DJ Toinho e Dj Sandro Souza.

O Bloco do P10 terá entrada gratuita para o setor pista, mas também há venda de ingressos para área vip e camarote. Os passaportes da folia podem ser adquiridos no Sympla. Mais informações pode ser obtidas pelo Instagram @blocodop10 ou pelo WhatsApp (92) 98471-6148.

CIRCUITO VIP

O Circuito Vip de Carnaval é composto por 8 blocos carnavalescos. Neste ano, fazem parte do circuito a Noite dos 7 desejos, Bloco Meu Lugar , Bloco do Decreto, Bloco do Axerito, Bloco do Vieiralves , Manaus Fantasy, Bloco do P10 e o Tchau Carnaval.

O grupo tem a missão de transformar a cidade de Manaus em uma das referências em nível nacional quando o assunto for folia carnavalesca.

*Com informações da assessoria.