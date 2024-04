Escola Estadual recebe computadores frutos de emenda parlamentar de João Luiz

Manaus (AM) – O deputado estadual João Luiz (Republicanos) entregou computadores frutos de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a Escola Estadual Terezinha Almeida da Silva, localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O parlamentar, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes e vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), realizou uma palestra aos alunos da unidade de ensino.

“Essa é uma escola que temos um carinho muito grande por ela, pois é uma unidade que eu vi nascer e estamos trazendo esses benefícios para os nossos alunos. O laboratório de informática será essencial para o desenvolvimento de cursos e vai contribuir com a educação dos nossos jovens”, acrescentou o deputado João Luiz.

O diretor da unidade de ensino, Wendell Basílio agradeceu o deputado João Luiz por disponibilizar o laboratório de informática para escola estadual, por meio de emenda impositiva.

“Essa ferramenta vai contribuir muito com a educação dos nossos alunos e estamos caminhando para uma escola de extrema qualidade”, frisou o educador.

Para a estudante Carla Eduarda, do 1º ano da Escola Estadual Terezinha Almeida da Silva, os computadores vão ajudar os alunos nos estudos e nas pesquisas. “Isso ajudará a evoluir e entender mais dos assuntos das atividades da nossa escola e tarefas, além do estudo para provas”, disse a jovem.

Intervenção

Inaugurada em 2022, a Escola Estadual Terezinha Almeida teve as obras iniciadas em 2014, porém, passou seis anos com os trabalhos paralisados, após intervenção do deputado estadual João Luiz com o governador Wilson Lima, o Estado retomou as obras que estavam paralisadas na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Dia Nacional da Biblioteca

No Dia Nacional da Biblioteca, comemorado nesta terça-feira (9), o deputado estadual João Luiz também destaca que destinou R$ 500 mil, em emenda parlamentar para a aquisição de publicações bibliográficas para as Bibliotecas Setoriais da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

“No ano passado fizemos a entrega de 4.060 exemplares de livros para UEA, por meio de nossa emenda impositiva, que foi executada pelo governador Wilson Lima, com base na Lei nº 4.811/19, que objetiva incentivar a leitura de publicações científicas e livros de autores amazonenses”, disse o deputado João Luiz.

Comunidades Indígenas

O parlamentar ressaltou que é autor do requerimento nº 3.123/2023, que indica ao Governo do Amazonas a reforma total da escola da comunidade indígena de São Leopoldo, localizada no município de Benjamin Constant. O documento também indica a implantação de uma biblioteca.

Por meio do requerimento nº 2.913/2023, o republicano também indicou ao estado a construção de uma escola em alvenaria com três salas de aula, uma sala de diretoria, uma cozinha, uma sala para biblioteca na comunidade indígena de Filadélfia, também em Benjamin Constant.

*Com informações da assessoria

