Cabo Maciel, Dra. Mayara e João Luiz promovem ação inédita de serviços voltados para pessoas com TEA

Evento acontece no dia 1º de abril, no Salão Bossa Nova da Arena da Amazônia

Manaus (AM) – A abertura do Mês Azul, alusivo à Conscientização do Autismo, vai contar com uma Sessão Especial inédita dos deputados estaduais Cabo Maciel (PL), Dra. Mayara Pinheiro Reis (Republicanos) e João Luiz (Republicanos) no dia 1º de abril, no Salão Bossa Nova da Arena da Amazônia, localizado na Avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Com leis, indicativos, requerimentos e vasto trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) voltado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), os parlamentares levarão para a ação, em parceria com órgãos do Governo do Amazonas e entidades, a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), feira inclusiva da saúde, serviços de beleza e bem-estar, dentre outros.

“Esse será um momento de sensibilização e aprendizado, onde juntos podemos construir uma sociedade mais acolhedora e inclusiva para todos. Estamos trabalhando todos os dias na Assembleia Legislativa para construção de leis e trabalhos voltados às pessoas com TEA, então, considero essa ação inédita com a união dos poderes Legislativo e Executivo a favor da nossa população”, destacou o deputado João Luiz.

Para a deputada Dra. Mayara, a ação é uma oportunidade de integração das famílias com o Poder Público sobre o trabalho realizado na Aleam em prol das pessoas com TEA e o que ainda pode ser feito.

“Teremos diversas atividades na abertura do evento e uma exposição na Assembleia, ao longo da semana, com intuito de chamar atenção e conscientizar a sociedade sobre este assunto tão pertinente. A pessoa com TEA tem suas particularidades, mas é nosso dever promover inclusão, aceitação e respeito. Estamos aqui unidos para ouvir esses familiares, essas associações, e trabalhar em prol de políticas de atenção integrada de serviços, não só na saúde, mas na assistência também. Com certeza ajudaria essas famílias que tanto precisam do olhar do Poder Público”, pontuou.

Segundo o deputado Cabo Maciel, a participação da sociedade amazonense é fundamental para enriquecer as discussões e fortalecer o compromisso com a inclusão e o entendimento do autismo.

“O verdadeiro poder de transformação surge quando cada indivíduo, de mãos dadas com a sociedade, se compromete a compreender, apoiar e capacitar aqueles que vivem com autismo. É na união de corações e mentes que construímos um mundo onde a inclusão é a norma, onde cada pessoa, independentemente de suas diferenças, é valorizada, respeitada e capacitada a alcançar seu potencial máximo, disse Cabo Maciel.

Atividades

A abertura, na Arena da Amazônia, contará com atividades físicas e mini corrida com colaboradores da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), equoterapia e cinoterapia da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), atividades lúdicas da Creche Escola Doce Começo, além da distribuição de material de orientação, feira inclusiva de saúde e dentre outras.

A partir do dia 2º de Abril, o Hall da Assembleia Legislativa será palco da exposição “Peixes da Amazônia” do artista Vinícius Castilho, um autista de 18 anos que é autodidata em desenho a mão livre e pintura em tela, com criações autorais desde a primeira infância.

*Com informações da assessoria

