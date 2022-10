Eduardo Braga vota em Manaus: “Confiante na vitória”

No primeiro turno, Braga recebeu 401.815 votos, número que equivale a 20,99%

Manaus (AM)- O senador e candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB) votou na Escola Municipal Eliana Lúcia Monteiro, neste domingo (30), no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Ao lado da esposa, Sandra Braga e da candidata a Vice- Governadora (PT), Anne Moura, Braga das expectativas para o segundo turno.

“Avaliamos de forma muito positiva o resultado destas eleições e sabemos que para mudar é necessário este momento. Tanto para o Governo do Estado, como para a presidência da República”, disse em entrevista.

Questionado sobre o que as pesquisas apontavam de que ele não estaria no segundo turno, o candidato sorriu e disse como bom humor.

“Como o Flamengo ganhou ontem (29), te digo, jogo é jogo e treino é treino”, falou.

Anne Moura, vice de Eduardo, também disse estar com expectativas positivas para o resultado das Eleições.

“Temos muitos projetos para implementar e estamos confiantes na vitória. Vou aguardar a votação em casa, ao lado do neném “, comentou a candidata, que acaba de ser mãe, recentemente.

No primeiro turno, Braga recebeu 401.815 votos, número que equivale a 20,99% do total e votos apurados no estado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Edição Web: Bruna Oliveira

