Wilson Lima encerra campanha em Manaus e ressalta prioridade na área social

Manaus (AM) – No último dia de campanha, neste sábado (29), o candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), destacou que, se reeleito, seguirá priorizando as ações sociais e a geração de emprego e renda. Ele reuniu com apoiadores na Ponta Negra, na Zona Oeste, que chegaram ao local após carreatas que saíram de 29 pontos diferentes da capital.

Antes de chegar à Ponta Negra, Wilson e a primeira-dama, Taiana Lima, percorreram bandeiraços, realizados por apoiadores em vários pontos de Manaus. Ele agradeceu o empenho dos apoiadores durante toda a campanha e falou sobre projetos que serão ampliados em um novo mandato.

“O nosso foco principal é o social, com o nosso Auxílio Estadual permanente e com o nosso Prato Cheio, e a geração de emprego e renda. No primeiro mandato agora nós conseguirmos reduzir o desemprego de 14% para 10%. E a gente vai continuar baixando esse número”, disse o governador.

Wilson destacou que a caminhada neste segundo turno foi de agradecimento, balanço de realizações e de propostas para a próxima gestão.

“Nós fizemos, assim como no primeiro turno, uma campanha propositiva, uma campanha limpa. Apresentando aqui o que a gente conseguiu fazer ao longo desse primeiro mandato. Mas também apresentando as propostas do que a gente vai fazer no segundo mandato, nos próximos quatro anos”, afirmou.

Bandeiraço

Wilson reuniu com apoiadores na Ponta Negra, na Zona Oeste Foto: Divulgação

Wilson agradeceu os apoiadores, cumprimentando-os pessoalmente, em pontos por onde passou, como na Bola do Produtor, na zona leste; Bola do 23, zona norte; na avenida Noel Nutles, Cidade Nova; e na Bola das Letras, Dom Pedro.

Apoio

Na Ponta Negra, Wilson foi carregado pelos apoiadores. “Eu voto 44 para o trabalho continuar. Wilson Lima enfrentou uma pandemia jamais enfrentada no mundo e fez um trabalho fantástico. Foi o governador que mais investiu no setor primário. Quero deixar registrado aqui que o homem do campo, o agricultor está conseguindo produzir mais por conta disso, porque ele foi o governador que mais investiu no setor primário”, disse o engenheiro Thiago Barros.

O trabalho de Wilson na saúde também é elogiado pelos apoiadores. É a primeira vez que o interior conta com leitos de UTI. Parintins, Tefé e Tabatinga já contam com a alta complexidade e o próximo município que passará a contar com os leitos será Humaitá.

“Foi bem investido no interior. E também tem UTI sim que eu fui e pude comprovar. A gente quer que o trabalho continue porque ele fez, na minha opinião, um ótimo mandato e o trabalho tem que continuar. Tem muita coisa ainda pela frente para fazer. Vamos para a vitória! Amanhã é 44!”, disse a assistente administrativo Márcia Garcia.

