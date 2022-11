No Amazonas, todas as rodovias federais estão liberadas, afirma a PRF

Manaus (AM) – Após três dias de intervenção causada por caminhoneiros e apoiadores bolsonaristas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, nesta quinta-feira (3), que todas as rodovias federais do Amazonas estão liberadas. O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) fez um apelo, na noite desta quarta-feira (2), para que os manifestantes saíssem do caminho, pois a paralisação nas estradas estava afetando a economia do país.

No Amazonas, a BR-174 (Manaus) e a BR-230 (Humaitá, KM 642) foram bloqueadas pelos manifestantes, o que impediu o transporte de carga essencial à população como alimentos, gás e combustível. Os demais trechos paralisados, como BR-230 (Humaitá KM 618), BR-230 (Manicoré KM 430) e BR-230 (Apuí KM 188) também estão liberados, segundo a PRF.

Apelo

O então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou em seu pronunciamento que entendia a posição dos apoiadores em relação ao resultado das eleições, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência, mas enfatizou que “impedir o direito de ir e vir da população nas rodovias é um método da esquerda”.

“Desobstrua as rodovias. Isso não faz parte, no meu entender, das manifestações legítimas. Não vamos perder essa nossa legitimidade”, afirmou o presidente.

Bolsonaro disse, ainda, que apoiaria o direito de manifestação dos apoiadores, contanto que não fosse em estradas, para que a economia do país não viesse a ruir.

