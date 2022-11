PRF diz que não há mais pontos de bloqueio em rodovias no Brasil

No entanto, até as 20h50, ainda existiam 24 interdições em cinco estados, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na noite desta quinta-feira (3), que não há mais bloqueios em rodovias pelo país. No entanto, até as 20h50, ainda existiam 24 interdições em cinco estados. À tarde, o número já havia diminuído para 28 as interdições e o número de bloqueios para dois.

No total, 936 manifestações foram desfeitas, segundo a corporação. Desde segunda-feira (31), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) impedem o tráfego em diversas rodovias pelo Brasil em protesto pelo resultado das eleições. No domingo (30/10), Bolsonaro foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja a lista de interdições:

2 no Amazonas;

1 no Mato Grosso do Sul;

7 no Mato Grosso;

6 no Pará;

8 em Roraima.

Na noite de quarta-feira (2), em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu que os manifestantes desobstruíssem as vias.

Diminuição

No início do movimento, os bloqueios chegaram a atingir 25 estados mais o Distrito Federal. Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) do início desta semana determinou a retirada dos manifestantes das vias, mas houve resistência das polícias em alguns estados.

O próprio presidente Bolsonaro divulgou um vídeo pedindo aos apoiadores o fim dos bloqueios, mas sem questionar o motivo dos protestos, que é o de contestar o resultado da eleição e pedir uma intervenção militar. Parte dos manifestantes está adotando uma nova estratégia, de protestar em frente unidades que representam as Forças Armadas.