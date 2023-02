Segurança do Carnaboi é reforçada e nenhuma ocorrência é registrada no primeiro dia

O evento ocorre por dois dias, entre 19h e 2h, com entrada gratuita do público

O Carnaboi 2023 teve a sua primeira noite de evento realizada neste sábado (25) e se encerra neste domingo (26). Para reforçar a segurança durante as duas noites do evento, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) atuou neste sábado (25), no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo de Manaus), por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento Integrado (Seagi).

O evento ocorre entre 19h e 2h, com entrada gratuita do público. Durante a primeira noite do evento, nenhuma intercorrência foi registrada por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Para as duas noites de evento, mais de 30 órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, atuam de forma integrada, monitorando em tempo real as áreas externas e internas do local para garantir a segurança no Carnaboi.

O monitoramento é reforçado pelo auxílio de dez câmeras que monitoram os perímetros internos e externos do sambódromo. O objetivo é garantir resposta rápida a qualquer ocorrência durante o evento promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), atua com patrulhamento no entorno e dentro do evento e o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), reforça o efetivo em prevenção a qualquer acidente ou ocorrência que leve risco aos foliões.

Integração

Além de servidores da SSP-AM, por meio da Seagi; Secretaria Executiva de Operações (Seaop); Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai); Corregedoria-Geral, a ativação do CICC-L contou com agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); Polícia Civil do Amazonas (PC-AM); Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) e Secretaria de Estado de Cultura e Economia (SEC-AM).

A atividade conta também com servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM); Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc); Centro de Cooperação da Cidade (CCC); Conselho Tutelar; Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); e Guarda Civil Municipal, entre outros órgãos.

