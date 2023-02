Bloco do P10 encerra Circuito Vip do Carnaval de Manaus com atração nacional

Manaus (AM) – Encerrando o Circuito Vip do Carnaval de Manaus, o Bloco do P10 será realizado nesta terça-feira (21), no estacionamento da Universidade Nilton Lins, localizado no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital. Serão mais de 12 horas de festa e a folia começa a partir das 16h com previsão de término às 5h.

Considerado pelos foliões como o melhor bloco de rua da cidade por três anos consecutivos, a expectativa da organização este ano é manter o título. Em 2020, o Bloco reuniu 70 mil pessoas e se tornou o maior bloco de Manaus naquele ano.

Diretamente do Nordeste, um dos embaixadores do Fortal, Marcinho se apresenta pela primeira vez em Manaus, após show em Boa Vista. Além da atração nacional, outros nomes da música amazonense marcam presença no evento, como: Kelton Piloto, NTDS, Du Barranco, Dj Marcelo Monteiro, Xiado Eletrizado, Dj Wilk, Jyou Guerra Elétrico feat John Veiga, Dj Bié, Dennys Salvador feat Adriano Arcanjo, Dj Rafa Militão, Daniel Trindade Elétrico, Dj Tixa e Estrelas Elétrico.

Marcinho já faz sucesso no Nordeste e está expandindo a carreira para outras regiões. O cantor tem parceria com grandes nomes da música como Xandy Avião, Léo Santana, Sorriso Maroto, Exalta Samba e Avril Lavigne, com quem tem música gravada. Inclusive recentemente fez turnê com Zé Vaqueiro nos Estados Unidos. O artista preparou um repertório com músicas 100% voltadas para o Carnaval.

Ingressos

A entrada para o setor pista permanece liberada como nos outros dias de evento, mas quem quiser curtir a festa com mais conforto e privacidade pode optar pela área vip ou o setor Lounger Rox. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento nos valores de R$ 45 a área vip e R$ 85 o Lounger Rox. Mas quem quiser se antecipar pode comprar também pelo site Shoppingingressos.com ou nos pontos físicos das Óticas Diniz do Manauara, Sumaúma e Amazonas Shopping.

O evento também disponibiliza a venda de camarotes fechados para até 15 pessoas com direito a dois combos de bebida no valor de R$ 2 mil. Para comprar o camarote basta entrar em contato com o atendimento da Smart pelo (92) 98471-6148.

Circuito vip

O circuito teve início nesse sábado, 18, com o Bloco do Manaus Memes que reuniu mais de 25 mil pessoas. No domingo, o Bloco do Vieiralves tomou conta da Cidade do Carnaval e arrastou mais de 30 mil foliões. Mesmo com chuva nos dois dias de eventos, mais de 55 mil pessoas já curtiram o carnaval na Nilton Lins. Para esta terça-feira, a organização espera receber mais 70 mil pessoas.

O Circuito de Carnaval é produzido pela Smart Bureau, Rox Club & Lounge e Produtora Four, que neste ano investiram em uma megaestrutura, segurança reforçada e as melhores atrações de carnaval.

