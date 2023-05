Idoso é morto a facadas após briga com ‘amigo’ de bebedeira em Manaus

Raimundo Nonato da Silva Mascarenhas, de 72 anos, foi morto a facadas durante uma briga na noite desta terça-feira (16), na rua Alenquer, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso não era morador do endereço onde aconteceu a confusão, ele era trabalhava como caseiro de uma das casas na região e tinha o costume de sair para beber na rua com com pessoas da vizinhança.

Ainda segundo a polícia, não há informação sobre o motivo que levou Raimundo a se envolver na briga com o suspeito. Eles bebiam juntos, quando houve um desentendimento e a vítima foi golpeada com facadas na região do tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas ao chegar no local a vítima já estava morta.

Os moradores que testemunharam o caso relataram que o suspeito não identificado fugiu e se escondeu em umas residência no mesmo bairro. Horas depois ele foi capturado pela equipe da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML). O suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

