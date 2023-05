“A diversão com informação está aqui”, diz beneficiário do Prato Cheio do bairro da União

Manaus(AM) – Livros, jogos de tabuleiro e revistas. Reunidos em um espaço do Prato Cheio do bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, os materiais são responsáveis por entreter os beneficiários do local. Inaugurada em abril de 2022, a unidade do Prato Cheio conta, desde outubro do ano passado, com uma área de lazer.

Animada, a supervisora da unidade, Natasha Mille, comemora o sucesso da iniciativa, que também conta com a doação de livros de pessoas da própria comunidade.

“Com o tempo, a própria comunidade começou a perguntar se podia fazer doação de livros também. A ideia de criar esse cantinho foi justamente fazer do Prato Cheio um espaço acolhedor, não só um lugar para as pessoas virem e se alimentarem”, disse.

Frequentador assíduo do lugar desde a inauguração, o Richard Lima, de 58 anos, encantou-se pela ação e, hoje, é um dos moradores do bairro que ajudam a manter o local preservado.

“Quando eu comecei a ver os livros guardados aqui, eu também tomei a iniciativa de ajudar com doações. Trouxe meus livros, mas quando vou na casa dos amigos, sempre recolho alguns que eles não querem mais”, contou.

Aposentado e com um tempo livre pela manhã, Richard também encontrou no espaço uma oportunidade de ajudar ainda mais as pessoas. A história mais marcante para ele é de quando se deparou com um beneficiário que estava interessado nos livros, mas não sabia ler.

Marlon Monteiro se alimenta e bota a leitura em dia no local Foto: Divulgação

“Uma vez, vi um rapaz sentado e perguntei se ele não queria ler. Ele olhou para mim e respondeu que não sabia. Naquele momento, eu pedi para ele escolher o livro que queria, porque ia ler com ele. Isso me marcou muito. Então hoje sempre cutuco alguém para pegar um livro”, completou o aposentado.

Marlon Monteiro, 28, que também frequenta o Prato Cheio, é uma das pessoas que tem aproveitado o espaço para deixar a leitura em dia. “Às vezes gosto mais de ler, enquanto a gente espera o atendimento, pegamos (o livro) e ficamos lendo, é bem legal. Antes, a gente ficava só sentado aguardando, agora esperamos com tudo isso à disposição”, falou.

Prato Cheio

O Prato Cheio é um programa social que tem como público-alvo as pessoas em situação de vulnerabilidade, entre as quais desempregados, pessoas com deficiência, trabalhadores informais e mulheres que chefiam famílias e que se encontram em situação de extrema pobreza, pobreza ou baixa renda. O programa tem 44 unidades em funcionamento, sendo 18 em Manaus e 26 no interior.

O programa é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido pelo valor simbólico de R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a um litro do alimento, de sabores variados, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.

De janeiro a abril deste ano, foram servidas, na capital e no interior, mais de um milhão e meio de refeições nas cozinhas e restaurantes do Prato Cheio.