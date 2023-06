Aleam recebe estudantes e se prepara para realização do Parlamento Jovem 2023

a Gerência realizará reunião com os responsáveis e alunos do Parlamento Jovem, na próxima quarta-feira (14).

Manaus (AM) – Nesta semana, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Gerência de Educação Cidadã, recebeu duas turmas de alunos que visitaram as dependências do Poder Legislativo, participando dos programas “O Parlamento e o Estudante” e “Conhecendo o Legislativo”. Na próxima semana a instituição começa a se dedicar aos preparativos para receber os estudantes da 15ª edição do Parlamento Jovem 2023.

Na última terça-feira (6), os programas “O Parlamento e o Estudante” e “Conhecendo o Legislativo” receberam pela manhã 38 estudantes do curso técnico em Serviços Públicos do Novo Ensino Médio da Escola Estadual Padre Luiz Ruas localizada no bairro Zumbi, Zona Leste e pela parte da tarde outros 32 estudantes do mesmo curso da escola.

Na semana seguinte, será a vez da Escola Estadual Cecília Ferreira da Silva, localizada no bairro Jorge Texeira, zona Leste, participar do programa “Conhecendo o Legislativo”, quando a Assembleia receberá 37 estudantes do Ensino Médio pela manhã e 35 estudantes também do Ensino Médio, pela parte da tarde, na próxima terça-feira (13).

Parlamento Jovem 2023

Como parte da preparação para receber os alunos que integrarão o Parlamento Jovem 2023, a Gerência realizará, além do alinhamento interno de ações, reunião com os pais/ responsáveis e os alunos da 15ª edição do Parlamento Jovem, na próxima quarta-feira (14).

Segundo a gerente de Educação Cidadã, Cassandra Serejo, a oportunidade é para esclarecer aos pais e alunos o cronograma do Parlamento Jovem e explicar sobre a logística adotada. Os estudantes terão duas semanas de atividades intensas na Assembleia nos dois turnos.

“Na reunião tratamos da programação, do termo de compromisso que os estudantes assinam, explicamos a logística de transporte, de hospedagem e refeições, pois teremos alunos do interior que virão com os pais e ficarão hospedados em Manaus para que os estudantes possam participar das atividades durante duas semanas, na Assembleia. Por isso precisamos definir tudo da melhor forma, porque envolve segurança dos alunos e seus acompanhantes”, explicou.

Cassandra explicou que, nesta 15ª edição, serão 14 meninos e 10 meninas de seis municípios além de Manaus: Manacapuru (distante a 68 quilômetros de Manaus), Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) e Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus).

“É um trabalho muito grande em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, que mostra aos alunos o papel deles como sujeitos da própria história, quando passam a se tornar cientes da sua cidadania, com direitos, mas também deveres e compromissos”, definiu.

