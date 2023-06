Wilson Lima entrega feira no porto de Parintins e libera R$ 1,8 milhão em crédito rural

Wilson Lima destacou investimentos crescentes do Estado para o fortalecimento do setor primário no município, o maior da região do Baixo Amazonas

Parintins (AM) – O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (26), uma feira de produtos regionais que vai funcionar no porto de Parintins durante o período do festival folclórico da cidade (a 368 quilômetros de Manaus). Ele também liberou R$ 1,8 milhão em crédito a agricultores e destacou investimentos crescentes do Estado para o fortalecimento do setor primário no município, o maior da região do Baixo Amazonas.

“Essas estruturas, a gente tem montado na capital e também levado para o interior. Elas possibilitam que o pequeno agricultor traga aqui o seu produto para comercializar direto para os consumidores. Além de outras ações que a gente tem feito, como entrega de equipamentos e incentivos através da nossa linha de crédito”, ressaltou Wilson Lima.

Também participaram da entrega da nova feira, a primeira-dama Taiana Lima, o vice-governador Tadeu de Souza, a secretária de Estado do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathleen Braz, e o prefeito de Parintins, Bi Garcia, além de outras autoridades.

Para colocar em operação o espaço, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), destinou duas tendas 10×10, além de 40 coletes, sendo 20 azuis e 20 vermelhos. Os itens foram entregues a 20 feirantes, entre agricultores familiares, pescadores e pescadores de camarão do município. A feira funciona das 8h às 17h.

“Temos produtores aqui da agricultura familiar comercializando os seus produtos para todos os turistas que vão chegar e para população aqui de Parintins durante toda essa semana”, afirmou a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa.

Outra feira de produtos regionais da ADS, que já está instalada no município, foi revitalizada com a entrega de novas coberturas e coletes. O espaço funciona na Praça dos Bois diariamente.

A ADS, em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), beneficiou, ainda, 11 feirantes com ações de crédito, com um investimento em torno de R$ 110 mil. Além disso, a ADS adquire produtos oriundos da agricultura familiar, que serão doados para famílias carentes.

Mais crédito

Por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e a Afeam, o Governo do Amazonas liberou R$ 1,8 milhão em crédito rural para agricultores de Parintins. O Idam auxiliou na elaboração dos 92 projetos de financiamento contemplados. Os agricultores também receberam 170 Cartões do Produtor Primário.

“Seguindo a determinação do governador Wilson Lima, o Idam está próximo dos produtores rurais e agricultores familiares. Essa ação mostra todo o empenho da equipe técnica do órgão”, ressaltou o diretor-presidente do órgão, Daniel Borges.

Além disso, 70 famílias receberam o documento físico do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), certificação obrigatória para que os produtores passem a usufruir das políticas públicas dos governos Federal e Estadual.

Para entidades representativas dos agricultores, pescadores artesanais e extrativistas, como associações, cooperativas e colônias, um trabalho de regularização documental é desenvolvido permanentemente pelo Idam, garantindo a certificação digital dessas entidades que passam a participar de editais para comercialização do que é produzido no campo. De janeiro a junho deste ano, 12 associações foram regularizadas. Cinco já receberam seus certificados digitais e, neste dia 26, outras três receberão.

Estiveram presentes na ação de entregas do governador Wilson Lima para o setor primário, agricultores de diversas regiões de Parintins e representantes de cinco entidades: Associação dos Moradores, Pescadores e Agricultores Familiares do Bairro Nossa Senhora de Lourdes do Mucambo do Arari (Ambrazel), uma agrovila localizada na margem esquerda do rio Amazonas; Associação dos Moradores do Ramal do Macurany (AMRM); Cooperativa dos Extrativistas e Turismo do Lago do Maximo (COMAFA); Associação Amigos da Vila Nogueira (AAVN); Associação dos Moradores , Pescadores e Agricultores Familiares do Lago do Remanso (AMPAFLAR);

Outros benefícios

Ainda no Porto de Parintins, Wilson Lima acompanhou ação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para a entrega de 41 documentos de Carteira Nacional de Habilitação do projeto “CNH Social”; 110 certificados para mototaxistas que participaram de uma palestra; e mais 31 certificados do curso de atualização de agentes de trânsito da cidade.

Também no local, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) entregou placas de energia solar para as agremiações dos bumbás Caprichoso e Garantido. Os currais dos bumbás são paradas obrigatória dos turistas na ilha e receberam, por meio do Programa Brilha Amazonas, 10 placas de energia solar cada uma. Ao todo, 124 placas foram entregues para estabelecimentos que vivem do turismo em Parintins.

