Wilson visita ex-presidente Bolsonaro no hospital neste domingo em Manaus

Governador do Amazonas foi ao hospital para prestar apoio e saber qual o estado de saúde do ex-presidente

O governador do Amazonas Wilson Lima esteve na manhã deste domingo (5) localizado na avenida Boulevard Álvaro Maia, na Zona Centro-Sul da capital, visitando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que voltou a ser internado por apresentar inchaço e dores nas pernas. Bolsonaro passou pelo hospital no sábado (4) e recebeu alta no mesmo dia, pelo mesmo problema.

Mas, mesmo apoiando candidatos opostos na política, o governador do Amazonas foi até o hospital para prestar apoio e saber qual o estado de saúde do ex-presidente. Ao chegar no local, encontrou Bolsonaro “bem-humorado e tranquilo” com a recuperação.

Nas redes sociais, Wilson publicou uma foto com o ex-presidente no hospital. “Visitei, há pouco, o presidente @jairmessiasbolsonaro, que veio cumprir agenda em Manaus e precisou ser internado para dar atenção à saúde. Deixei nossa equipe à disposição para ajudar no que for necessário. Ele afirmou que está bem e daqui a pouco já está 100%!”, publicou o governador.

Jair Bolsonaro chegou em Manaus na última sexta-feira (3), onde participou durante o dia de uma carreata pelas principais ruas da cidade e de um evento político, a noite, na Arena Amadeu Teixeira.

De acordo com assessoria do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que trouxe o ex-mandatário para Manaus, após receber alta, Bolsonaro deve voltar a Brasília nesta segunda-feira (6).

