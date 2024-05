João Luiz destaca a importância do Líder Comunitário em Sessão Especial na Aleam

Dia Nacional do Líder Comunitário foi comemorado no último domingo (5)

Manaus (AM) – “Esse momento e a Sessão Especial valoriza aqueles que estão na ponta, que sentem a dor do povo, angústias e trazem demandas para o Parlamento do Amazonas”, disse o deputado estadual João Luiz (Republicanos) nesta segunda-feira (6), durante a Sessão Especial em homenagem ao Dia do Líder Comunitário, proposta coletivamente entre os deputados estaduais, que ocorreu no Auditório Belarmino Lins na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O republicano também destacou que a solenidade coordenada pelo presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade concede certificados para pessoas importantes na sociedade e que a Casa valoriza essas pessoas no estado do Amazonas.

O presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade afirmou que mais de mil líderes comunitários foram homenageados no Poder Legislativo. “Fico muito feliz de ver a Casa do Povo, em uma segunda-feira lotada e com as principais lideranças de Manaus”, frisou o presidente Roberto Cidade.

O líder comunitário da Zona Sul de Manaus, Valcicley Costa, pontua que receber essa homenagem é uma satisfação muito grande e uma honra.

“Quero agradecer o Poder Legislativo e o deputado João Luiz, que tem ajudado muito a nossa comunidade e dentre outras em Manaus. Sou muito grato por essa homenagem e pelas demandas que o deputado tem atendido, principalmente, nos bairros do Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos e Colônia Oliveira Machado”, enfatizou Costa.

Para o líder comunitário da Zona Leste, Fábio Martins, a solenidade e recebimento de certificado na Aleam é muito gratificante. “Aqui estamos tendo o reconhecimento do trabalho que fazemos dentro das comunidades. De alguma forma somos olhados pelo poder público e o deputado João Luiz tem essa importância de olhar para os comunitários e para os bairros”, explicou.

A homenagem

O Dia Nacional do Líder Comunitário foi comemorado no último domingo (5). A homenagem foi proposta na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), através de autoria coletiva, por meio do requerimento nº 1942/2024.

