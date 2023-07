Caminhão de lixo tomba após acidente em Manaus

O fato ocorreu entre as avenidas Margarita e Sete de Maio, de acordo com informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU)

(Manaus) – Um acidente na avenida das Flores, Zona Norte da capital amazonense, causou o tombamento de um caminhão de lixo. O fato ocorreu entre as avenidas Margarita e Sete de Maio, de acordo com informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Ainda de acordo com o órgão, não houve o registro de feridos. O fato ocorreu depois que o motorista perdei o controle do veículo, devido a pista escorregadia.

Com o impacto, o para-brisas do caminhão foi arremessado para fora. Os agentes do IMMU isolaram a área e orientavam motoristas que passavam pelo local, até a retirava da veículo.

