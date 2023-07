Prefeito reinaugura 329ª unidade de ensino da atual gestão municipal

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta quinta-feira, 13/7, a reinauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) João Barbosa, localizado no bairro Japiim, zona Sul da capital, que atende 204 crianças de 3 a 5 anos de idade, no Maternal 3 e turmas do 1º e 2º período. Essa é a 329ª unidade de ensino revitalizada, ampliada ou construída pela atual gestão municipal.

A escola não passava por reformas desde sua inauguração, em 2001. Para David Almeida, agora, os alunos da unidade terão uma melhor qualidade de ensino, graças a nova estrutura oferecida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“A gente está melhorando as estruturas físicas, valorizando os profissionais da educação, bem como melhorando o conteúdo pedagógico. Com esse tripé, estamos prospectando bons resultados para a cidade de Manaus, e estamos imbuídos para que alcancemos melhores índices educacionais em Manaus”, enfatizou Almeida.

As obras iniciaram em dezembro de 2022. Um dos maiores problemas do Cmei João Barbosa eram as paredes rachadas, que quando chovia, a água escorria e alagava o chão. Sobre a agilidade na realização da reforma, o chefe do Executivo municipal detalhou que a gestão tem uma programação para que esses serviços não atrapalhem o desenvolvimento do ano letivo.

“Temos uma programação para não parar as escolas no ano letivo e aproveitamos sempre as férias para que os alunos não tenham os seus conteúdos pedagógicos prejudicados. Neste planejamento que trabalhamos para melhorar os ambientes escolares, entendemos que era necessário ter esse olhar carinhoso pela educação da nossa cidade. Sabemos que somente com esses investimentos, seremos capazes de preparar melhor a futura geração para os desafios que vão encarar no dia a dia”, afirmou o prefeito.

Ao entrar no Cmei, a secretária de Educação, professora Dulce Almeida, conheceu todas as dependências e conversou com as crianças, professores e a comunidade.

“Eu, que vim do chão da escola, sei muito bem como é trabalhar em um local com a estrutura prejudicada. A gestão do prefeito David tem esse olhar, essa preocupação em oferecer escolas dignas para os nossos alunos e professores. Enquanto eu estiver à frente da rede municipal de Educação, estarei lutando sempre para o melhor aos nossos protagonistas”, destacou Dulce.

Com a revitalização do prédio, o ambiente escolar ficou muito mais saudável para o trabalho dos educadores e a aprendizagem das crianças. A unidade possui ainda seis salas de aulas e uma de arquivo, brinquedoteca, auditório, refeitório, quatro depósitos (merenda, pedagógico, limpeza e freezer), cozinha, secretaria, diretoria, escovódromo e chuveiródromo.

“É incrível a transformação que a nossa escola recebeu. Antes nossos materiais estragavam, porque chovia, a água escorria pela parede e molhava tudo. A sala era úmida e fazia muito mal para a nossa saúde e das crianças. Hoje está tudo diferente, as próprias crianças notaram tudo isso, quando entraram na sala ficaram admiradas de ver a parede limpa, pintada e as luzes. Estamos muito felizes com essa reforma”, comentou a professora do 2º período, Kalimar Andione.

*Com informações da assessoria

