Plié reverte parte das vendas de sua linha para ações sociais em territórios de povos originários

A Plié nasceu com o propósito de inovar e quebrar a inércia para fazer algo pela primeira vez. Levando à risca a missão de valorizar a diversidade, respeitando suas características, a marca referência em shapewear e com tecnologias para outras linhas, como fitness e pijamas, vai reverter 10% das vendas de sua linha Amazônia para fortalecer as ações sociais em territórios de povos originários desenvolvidas pelo Instituto Saúde Sustentável (ISAS). O apoio da Plié à iniciativa direcionada aos povos tradicionais se conecta ao Dia da Amazônia, marcado pelo dia 5 de setembro.

Com cores inspiradas na Floresta Amazônica, a linha Amazônia da Plié oferece variedade de roupas íntimas com toque aveludado e que não marca sob a roupa, sempre respeitando as diferentes curvas femininas e que acompanham todos os momentos do dia a dia da mulher. Os valores revertidos ao projeto do ISAS serão obtidos com as vendas da linha Amazônia nos períodos de 4 a 14 de setembro, nas unidades físicas e online.

O ISAS realiza diversas ações em solo amazônico e se prepara para construir sua primeira sede na Amazônia, com o objetivo de manter um atendimento de saúde constante, fornecer medicamentos essenciais e desenvolver também projetos de educação, cultura e empreendedorismo na região.

“A Plié admira a beleza que existe nas diferenças e diversidade. Essa relação de respeito vai muito além da presença da marca nos universos de shapewear e de roupas que dão conforto para a mulher. Queremos continuar inspirando mudanças comportamentais e, por isso, a Plié destinará 10% da renda das vendas da linha Amazônia. A região amazônica, com seu bioma rico em biodiversidade, tem em seus povos originários o seu alicerce. A manutenção desse ecossistema envolve, portanto, cuidar da saúde de seus habitantes, porque quando cuidamos dos povos tradicionais locais, estamos cuidando também do meio ambiente e do futuro de nosso planeta”, destaca Ron Horovitz, acionista da Plié.

“Existem muitos desafios nos diversos territórios amazônicos, como a desnutrição infantil, diabetes, falta de medicamentos e assistências médica e odontológica. Promovemos operações de saúde para essa população. E todo apoio traz um impacto valioso à saúde dos povos tradicionais e também à Amazônia, pois eles são os maiores responsáveis por proteger a maior floresta tropical do mundo”, diz Felipe Martins, fundador do ISAS.

O dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro, foi escolhido nesta data em homenagem à criação da Província do Amazonas, província que hoje é o estado do Amazonas. Essa região é fonte de riqueza natural, cuja beleza se conecta aos valores da Plié, que exalta todos os biotipos femininos, valorizando a autoestima, liberdade e a escolha de cada mulher.

Sobre a Plié

Criada há 23 anos e 100% brasileira, a Plié é referência quando o assunto é shapewear, mas traz sua tecnologia e conforto também para outras linhas, como fitness e pijamas, sempre respeitando as diferentes curvas femininas para linhas que acompanham todos os momentos do dia a dia da mulher. Sempre preocupada com o bem-estar de suas consumidoras, a marca respeita todos os biotipos com pesquisas baseadas em compreender as emoções do universo feminino, valorizando a autoestima, liberdade e a personalidade de cada uma.

Em suas peças, a Plié utiliza desde poliamida premium Sensil®️ até fios com tecnologia que prezam pelo respeito ao meio ambiente. Os produtos são exportados para todos os continentes e está presente em 4,5 mil pontos de venda, além de lojas próprias e franquias.

Sobre o ISAS

O ISAS surgiu da união de forças do ambientalista Felipe Martins e do dentista Luciano Mazitelli, ambos com grande experiência em projetos de impacto social com povos tradicionais, que observaram uma grande demanda na área de saúde. Eles juntaram um grupo de profissionais da saúde para levar atendimento especializado para indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

O ISAS tem como diferencial ir além dos atendimentos pontuais, levando um visão de sustentabilidade para as comunidades, buscando entender quais fatores influenciam a saúde dentro da comunidade, como qualidade da água, qualidade da comida, saúde bucal, além, é claro, de educação e empreendedorismo, que impactam também a parte da saúde.

O ISAS é uma ONG com sede em São Paulo e que planeja uma sede também na Amazônia para fortalecer o atendimento de saúde através de uma rotatividade de médicos especialistas em diversas áreas, levando também capacitações e workshops na área de educação e empreendedorismo para gerar novos negócios e renda.

