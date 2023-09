Campanha tem programação sobre prevenção ao suicídio voltada a profissionais de saúde

Manaus (AM) – A Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), que presta serviços de assistência à saúde em unidades da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), inicia, nesta quarta-feira (06/09), uma extensa programação em alusão ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A iniciativa é voltada aos cerca de 1.200 profissionais vinculados à Segeam e que atuam em pelos menos 32 unidades de saúde e cuidados terapêuticos.

A programação inicia com o lançamento da cartilha digital “Suicídio – Conhecer para Prevenir e Cuidar”, elaborada pela equipe do Programa Ações Que Resgatam (PAQR) da Segeam, que desenvolve ações de prevenção e promoção à saúde com suporte assistencial, fisioterápico e psicológico aos colaboradores da Associação.

A cartilha, que será distribuída a partir desta quarta-feira pelo WhatsApp e email aos profissionais de saúde, aborda temas como doenças mentais e a importância do tratamento adequado; conceitos, mitos e verdades sobre suicídio; como identificar comportamentos de risco e como ajudar; além de abordar o trabalho que tem sido feito pelo PAQR/Segeam, entre outros temas.

A psicóloga do Programa Ações Que Resgatam, da Segeam, Quezia Oliveira Freitas, explica que a programação tem como objetivo conscientizar e promover a saúde mental e a qualidade de vida dos profissionais de saúde.

“É muito importante fortalecer o aspecto emocional dos profissionais de saúde, que lidam com o sofrimento e com muitas pressões, não só da profissão em si, mas às vezes na vida familiar de modo geral. Então, a nossa programação busca levar conhecimento, promover a saúde e a qualidade de vida. É uma forma do profissional saber que não está sozinho, que embora existam as adversidades, tanto da profissão quanto da vida, ele não está sozinho e tem um canal de apoio, um suporte”, ressaltou Quezia.

Rodas de Conversa

A programação da Segeam alusiva ao Setembro Amarelo também conta com Rodas de Conversa que serão realizadas em unidades de saúde, com o tema “Se Precisar, Peça Ajuda”, que foi escolhido pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) para a campanha do Setembro Amarelo de 2023.

As primeiras Rodas de Conversa promovidas pela Segeam serão realizadas na próxima na segunda-feira (11/09) na Maternidade Nazira Daou e junto à equipe do programa Melhor Em Casa (MEC) do Hospital do Coração Francisca Mendes.

“Os dados sobre suicídio mostram que os casos têm aumentado e, infelizmente, ainda existem muitos tabus, há ainda muitas pessoas que têm dificuldades de pedir ajuda. Nós estamos falando de pessoas independentemente de classe social, sexo, idade, raça. Há muitos tabus e daí a importância de encorajarmos quem está em sofrimento a pedir ajuda porque há profissionais capacitados e locais onde podem encontrar auxílio”, destacou Quezia ao comentar a importância das Rodas de Conversas que serão promovidas pela Segeam.

As Rodas de Conversa também serão realizadas, entre 14 e 28 de setembro, no Hospital de Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto; HPS Platão Araújo; HPS João Lúcio, Hospital Gerado da Rocha, Maternidades Ana Braga e Balbina Mestrinho; Fundação de Medicina Tropical; Instituto da Mulher; Hospital e Pronto Socorro da Criança (HPSC) da Zona Sul; HPSC da Zona Leste; Lar Terapêutico Rosa Blaya; sede da Segeam; Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Maternidade Chapot Prevost; e nos núcleos do Programa Pé Diabético nas Policlínicas José Lins, Zeno Lanzine, Danilo Corrêa e Codajás

Palestras e lives

A programação do Setembro Amerelo da Segeam contempla ainda a realização de palestras na sede da Associação, sobre Prevenção ao Suicídio, além de lives transmitidas pelo Instagram da Segeam com os seguintes temas: “Todos pela Vida”, “Já Pensou em Suicídio?” e “Combatendo o Preconceito sobre Saúde Mental”, com a participação de profissionais de Psicologia convidados.

No dia 29 de setembro, a programação se encerra com a apresentação de uma peça teatral e ginástica laboral, voltada a supervisores e colaboradores da Segeam, na sede da Associação.

*Com informações da assessoria

