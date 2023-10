Outra ossada humana é achada nas margens do Rio Negro, em Manaus

Manaus (AM) – Mais uma ossada humana foi encontrada com a seca do Rio Negro, em Manaus. Dessa vez, os restos mortais foram encontrados por frequentadores de balsas da Manaus Moderna, no Centro da capital Amazonense.

Informações de testemunhas dizem que um fêmur e um quadril foram encontrados em meio ao lixo deixado pelas águas nas áreas onde o rio vaza em decorrência da estiagem. Trabalhadores da Manaus Moderna acionaram a Polícia Militar (PM) após encontrarem os restos mortais.

Esqueleto humano encontrado por moradores Foto: Reprodução

Na semana passada, partes de um esqueleto humano também foi encontrado na Ponta Negra e outros dias atrás, outra ossada foi achada ainda na Manaus Moderna com o crânio obtendo um buraco. Os casos continuam sendo analisados pela Polícia Civil do Amazonas.

Os restos mortais achados na Ponta Negra no dia 27 de setembro, pode pertencer a outra ossada encontrada na praia, identificada como sendo do servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) Lucas Vieira Alves, que estava desaparecido desde o dia 31 de agosto.

