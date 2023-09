Corpo de servidor público é identificado pela arcada dentária, após perícia no IML

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou neste sábado (23), após a realização de uma minuciosa perícia, que a ossada humana encontrada na tarde de sexta-feira (22) na praia da Ponta Negra é do servidor público Lucas Vieira Benfica Alves, 27, que estava desaparecido desde o dia 31 de agosto.

Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), a família forneceu o odontograma solicitado e a vítima foi identificada pela arcada dentária.

A família já havia reconhecido a bermuda de Lucas junto a ossada ainda na tarde da sexta-feira (22) e aguardava apenas a confirmação da perícia.

Lucas foi visto pela última vez caminhando na orla da Ponta Negra. Segundo a família, ele teria saído para ir à academia, mas não retornou.

Nota SSP/AM

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa, por meio do Instituto Médico Legal (IML), que identificou como sendo de Lucas Vieira Benfica Alves, de 27 anos, a ossada encontrada na tarde desta sexta-feira (22), na praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

A SSP-AM informa, ainda, que tão logo a ossada deu entrada na unidade, a equipe composta por uma dentista, um médico e auxiliares de necropsia atuaram em conjunto na análise antropológica, realizando assim, a identificação da vítima, ainda durante a madrugada deste sábado ( 23), por meio das arcadas dentárias.

Após a identificação, o IML realizou a liberação aos familiares, que haviam sido pré-atendidos pelo serviço psicossocial da unidade.

O prefeito de Manaus, David Almeida, junto ao titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, lamenta o falecimento de Lucas Vieira Benfica Alves, de 27 anos, servidor da pasta há quatro anos.

NOTA DE PESAR

Lucas Vieira Benfica Alves

“Com pesar soube do falecimento do Lucas. Era a notícia que não queríamos ter. Presto toda a minha solidariedade aos familiares e apoio, meus sentimentos e preces, na esperança do reencontro por ocasião da volta de Jesus”, diz o prefeito de Manaus, David Almeida.

“Estamos todos em luto. Um sentimento único de consternação. O Lucas era um jovem de grande admiração na Seminf. Ao pai, incansável, Benedito Virgílio de Andrade Benfica Alves, e à mãe, Flávia Juliana de Oliveira Vieira, transmito meu carinho, pesar e minha total solidariedade. Rogo para que Deus conforte seus corações e que receba o jovem Lucas”, lamenta Renato Junior, secretário de Obras.

O velório acontece neste sábado, (23), às 12h30, na capela 4 da Funerária Canaã, rua Major Gabriel, Centro. O corpo sairá às 15h para o sepultamento, a ser realizado no cemitério Parque Tarumã, no bairro do Tarumã, zona Oeste.

