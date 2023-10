Shein fecha parceria com 336 fábricas brasileiras para fornecimento nacional

A plataforma pretende fechar acordo com 2 mil fabricantes no Brasil até 2026

A plataforma chinesa de e-commerce Shein anunciou 336 fornecedores novos parceiros locais, seguindo sua estratégia de fechar acordo com 2 mil fabricantes no Brasil até 2026 para atender o mercado brasileiro. Em pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica dados apontam que 64% dos consumidores brasileiros realizam compras de roupas em marketplaces asiáticos.

O anúncio veio em resposta às críticas de concorrentes nacionais à importação de produtos sem pagamento do Imposto de Importação e ao plano depois abandonado pelo governo de taxar as remessas internacionais de produtos abaixo de US$ 50 (R$ 252,86).

A operação prevê um investimento de R$ 750 milhões no Brasil. Em setembro deste ano o Diário Oficial da União (DOU) publicou a certificação da empresa no programa Remessa Conforme, que prevê a isenção do imposto de importação para compras on-line no valor de até US$ 50.

*Com informações da CNN Brasil

