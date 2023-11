Estudantes realizam ações voluntárias na Amazônia

Manaus (AM) – Em novembro, um grupo de estudantes da Nancy Campbell Academy, escola sem fins lucrativos, localizada na cidade de Stratford, província de Ontário, no Canadá, desembarca no Amazonas. Os jovens irão realizar uma série de atividades voluntárias, em escolas do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), municipais, estaduais e comunidades, localizadas em Manaus e Irandura, no período de 20 a 28 de novembro.

A escola forma alunos com uma visão solidária sobre o papel do ser humano. Eles são estimulados a se tornarem voluntários, contribuindo para a reflexão e mudança social. Em 2022, os estudantes realizaram trabalhos voluntários no combate ao racismo, às drogas, à violência doméstica, abuso sexual, dentre outros.

“Os alunos aprendem a incorporar nossa marca registrada por meio de 19 Capacidades Morais em seus estudos e na vida cotidiana. Isso os prepara para assumir papéis de liderança ativos na transformação de suas comunidades e do mundo. A disciplina Cidadania Mundial é dedicada a treinar e preparar uma variedade de danças e apresentações baseadas em questões predominantes de justiça social, que nossos alunos apresentam em uma viagem de serviço”, diz a Escola.

O grupo de estudantes do último ano do High School é composto por integrantes de várias nacionalidades. A “servisse trip” deste ano escolheu Manaus como destino para proporcionar aos jovens o conhecimento sobre a Amazônia e suas peculiaridades. A programação em Manaus inicia no dia 20 e se estende até o dia 28 de novembro.

Entre as ações executadas pela Escola, está o Step Dance, onde o sapateado da Nancy Campbell, ou a Unity Dance (Dança da Unidade), “transmite as mensagens de unidade e união através de uma série de movimentos e moções em perfeita sincronização dos participantes”. “Com apelos à mudança do mundo através do poder da juventude e da eliminação do racismo, o objetivo da step dance é inspirar a mudança entre todas as pessoas, especialmente entre os jovens. A intenção é que esses jovens captem as mensagens transmitidas na step dance e as apliquem em suas vidas, a fim de melhorarem a si mesmos, as suas comunidades e o mundo inteiro”.

Ao final das apresentações, serão abertas as discussões para que os alunos amazonenses compartilhem suas próprias experiências e percepções sobre o espetáculo assim como formas de superar seus problemas pessoais. Se houver tempo, os alunos da escola canadense juntamente com seus professores irão oferecer uma oficina de dança para os amazonenses a fim de que experimentem os movimentos corporais e descubram seus talentos.

Voluntariado

Nos países da América do Norte, o voluntariado é estimulado por desenvolver inúmeras capacidades e habilidades como foco, trabalho em equipe, persistência e determinação. Além disso, exige que os participantes exercitem a criatividade para superar a pouca ou nenhuma estrutura financeira para resolver os problemas.

Profissionais que possuem atividades de voluntariado no currículo se destacam, tendo maior possibilidade de contratação por já terem adquirido as qualificações esperadas para liderar, coordenar e atuar em grupo.

*Com informações da assessoria

