Homem gasta R$ 6 milhões para namorada não trabalhar e não se estressar

Yelena Lala, de 25 anos, descreve-se como uma “dona de casa”. Para que ela não tenha que trabalhar e mantenha uma vida sem estresse, o namorado de Yelena já gastou o equivalente a R$ 6 milhões com ela, financiando um estilo de vida “saudável e despreocupado” desde que começaram a namorar, há três anos.

No meio da pandemia de Covid-19, em setembro de 2020, quando era estudante de moda em Paris (França), Lala recebeu uma mensagem no Instagram que mudaria radicalmente a sua vida. Era um flerte do homem que viria a ser o seu namorado.

Logo depois, o pretendente de 34 anos voou para a capital francesa para conhecer Yelena pessoalmente – e ele a apoia financeiramente desde então.

“Todas as despesas são por conta dele”, disse Yelena, em reportagem no “NY Post”. “Nunca preciso me preocupar com nada. Eu vivo uma vida livre de estresse”, acrescentou ela.

O nome do namorado é mantido em sigilo. Só se sabe que ele é rico, morador de Nova York e trabalha com tecnologia.

Para turbinar o estilo de vida sem preocupações, Yelena costuma viajar com o namorado. Já foram 55 países desde o início do namoro.

“É muito espontâneo, Ele diz: ‘Amanhã iremos para o Japão’. São sempre bons hotéis, ele tem um gosto incrível”, contou ela.

*Com informações do Extra

