VÍDEO: homens ficam feridos após poste atingir motocicleta em Manaus

Manaus (AM) – Um acidente na rotatória da avenida Coronel Teixeira, próximo ao supermercado Carrefour, no bairro Ponta Negra, deixou dois homens feridos após a motocicleta em que estavam ser atingida por um poste de luz, derrubado em consequência de uma colisão envolvendo um carro, na manhã desta segunda-feira (1º).

De acordo com informações preliminares, o condutor do carro estava embriagado e seguia na via sentido Centro, quando colidiu contra o poste. Com o impacto, a estrutura caiu no sentido contrário da avenida, onde trafegava a motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Confira o vídeo:

