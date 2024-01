Motociclista tem fratura exposta ao colidir com carro em Manaus

Um motociclista, que não foi identificado, sofreu um acidente de trânsito na avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, durante a noite de sábado (6).

De acordo com testemunhas, o motociclista acabou colidindo com a traseira de um carro. Por conta do acidente, a vítima teve fratura exposta na perna, e esperou a chegada dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminharam a um hospital da capital.

Um longo congestionamento se formou nas proximidades da quadra da escola de samba A Grande Família. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

