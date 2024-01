Nova escada metálica é entregue na Manaus Moderna

Como forma de melhorar o acesso e assegurar o direito de ir e vir dos usuários, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), entregou, nesta terça-feira (16), a nova escada metálica, na Manaus Moderna, localizada no Centro, Zona Sul da capital.

A obra irá promover mais segurança no local, principalmente por ser uma área de grande fluxo, em que muitas pessoas circulam diariamente, como as que realizam os desembarques, além dos vendedores ambulantes e permissionários.

“Foi uma determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras Renato Junior em fazer a remoção do antigo equipamento que desde a sua inauguração não tinha sido trocada, e estava em um estágio de oferecer riscos a quem subia e descia. A nossa troca pela nova escada não foi apenas reparo, construímos uma nova e moderna escada metálica, com tubos galvanizados que são mais duradouros, principalmente na parte do corrimão, para ajudar a população a fazer um trajeto melhor em segurança”, afirma o subsecretário de Serviços Básicos, Efrain Aragão.

A estrutura de 20 metros de comprimento por 2 metros de largura possui tubos galvanizados, que são peças em ferro resistentes ao sol e à chuva, que dará mais resistência e durabilidade ao novo equipamento, diferente da antiga, que estava corroída pelo tempo e tomada pela ferrugem.

O vendedor ambulante Antônio Teixeira, 67, trabalha na área da Manaus Moderna há mais de 30 anos e enfrentou dificuldade com a antiga escada.

“A antiga não prestava mais, estava quebrada, ninguém conseguia subir ou descer. Agora com essa nova escada, além de ser bonita, vai me ajudar muito nas minhas vendas, facilitar o acesso de ir até as embarcações, sem contar que irá melhorar a situação dos colegas, que andam com mercadorias na cabeça com o risco de cair era grande na antiga ponte quebrada. Só tenho de agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário Renato Junior, agora temos uma nova escada”, relata o vendedor.

A Prefeitura de Manaus reitera atua na área com reformas imediatas e emergenciais e esclarece que projetos estruturantes para a orla e para a feira da Manaus Moderna devem ser idealizados pelo Governo Federal em parceria com o Governo Estadual, a partir do um projeto proveniente do PAC (Projeto de Aceleração do Crescimento).

