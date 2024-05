incêndio de grandes proporções atinge supermercado no Amazonas

Ao todo, 45 bombeiros e 12 viaturas atuaram no combate ao fogo, com uso de, aproximadamente, 60 mil litros de água

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), na madrugada deste domingo (5). Foi enviado reforço operacional de Manaus ao município e, ao todo, 45 bombeiros e 12 viaturas atuaram na ocorrência com uso de, aproximadamente, 60 mil litros de água. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), as equipes da capital foram acionadas por volta das 2h para dar suporte aos bombeiros de Manacapuru, que já atuavam no combate ao incêndio.

“Saímos da capital com destino ao município de Manacapuru e lá nossos combatentes da capital atuaram juntamente aos bombeiros daquela cidade. Era um supermercado grande e atuamos com linhas de frente para conter as chamas, e também para impedir a propagação para outros estabelecimentos nas proximidades”, destacou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

As chamas foram totalmente controladas por volta das 5h50 e, a partir disso, foi iniciado o procedimento de rescaldo e vistoria da área atingida. Ao longo desta manhã, parte das equipes de bombeiros permanecem no local.

*Com informações da assessoria

