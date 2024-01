Emissão do cartão PassaFácil é prorrogada até sexta-feira na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) — O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) prorrogou até a próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, a emissão gratuita dos cartões PassaFácil estudantil e PassaFácil comum, no seu ônibus itinerante que ficará estacionado no Shopping Manaus ViaNorte.

Sthanly Costa, assistente comercial do Sinetram, comenta que a extensão do prazo visa garantir o maior acesso da população ao serviço de transporte público.

“Quem tem o PassaFácil faz recarga totalmente online, não se preocupa com troco e tem direito à integração temporal. Então, estendemos o período de emissão, com o objetivo de atender o máximo de cidadãos possíveis”, detalha.

O serviço é oferecido das 7h às 17h, no ônibus do Sinetram que segue alocado no estacionamento G1 do centro de compras, localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras.

“Essa parceria [com o Sinetram] é muito importante para o ViaNorte, pois mostra nosso comprometimento com o bem-estar e praticidade da comunidade”, avalia o gerente de marketing do shopping, Vinícius Teixeira.

Diariamente são entregues 100 fichas de atendimento, sendo 50 pela manhã e 50 pela tarde, nos horários das 7h e 13h, respectivamente. Para retirar o novo cartão, todos os usuários devem estar munidos com RG e CPF. Além disso, os estudantes precisam ter seu cadastro aprovado no site https://estudantes.manaus.am.gov.br/.

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show.

*Com informações da assessoria

