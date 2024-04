Câmara Cidadã oferta mais de 170 serviços no Sambódromo de Manaus nesta quinta e sexta

A 4ª edição da Câmara Cidadã, que acontece nesta quinta e sexta-feira (11 e 12) no Sambódromo de Manaus, terá mais de 170 serviços disponibilizados de forma gratuita para a população da capital. A ação envolverá mais de 50 parceiros da iniciativa pública e privada, reunindo órgãos, associações, empresas e institutos apoiadores do projeto.

Entre os principais serviços estão agendamento para Carteira de Identidade Nacional (CIN), cadastro no Sine Manaus, encaminhamento para oportunidades de emprego, emissão de Passa Fácil, emissão de Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), emissão da carteira intermunicipal – Passe Legal, serviços de habilitação e de veículos, e emissão de credencial de estacionamento para idosos e Pessoas com Deficiência.

Na área da saúde, serão ofertados serviços como consulta com clínico geral, atendimento psicológico e fisioterapêutico, assistência social e clínica, atendimento fonoaudiológico infantil, aferição de pressão, testagem rápida para sífilis, HIV e hepatites B e C, massagem relaxante, ventosaterapia, teste de glicemia, corte de cabelo, avaliação de bioimpedância, exame de vista, aulas de pilates e zumba.

Entre os serviços para os pets estão consulta veterinária, corte de unha, limpeza de ouvido, tosa e vermifugação.

Além destes, serão oferecidos atendimentos jurídicos, renegociação de débitos com concessionárias de água e luz, parcelamento de tributos municipais, entre outros serviços, todos gratuitos.

Esta será a primeira ação de 2024 na capital, idealizada pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (União Brasil). Buscando aproximar o parlamento municipal do povo, a Câmara Cidadã reúne, desde a primeira edição, em 2023, uma vasta programação de serviços incluindo áreas como cidadania, saúde, beleza, empreendedorismo, assistência social, além de orientações jurídicas, psicossociais, entre outras.

O presidente da CMM, Caio André, afirmou que as equipes técnicas, responsáveis pela montagem e organização, estão nos ajustes finais para a 4ª edição no Sambódromo. O Centro de Convenções receberá uma estrutura que dividirá os parceiros e os serviços, levando mais comodidade para a população que comparecer à Câmara Cidadã.

“Desde a primeira Câmara Cidadã temos tentando aperfeiçoar o projeto, tanto em relação ao atendimento, visto que o público tem superado as expectativas a cada edição, quanto em relação à gama de serviços. O que observamos é que cada serviço é essencial porque sempre será a necessidade de alguém, então por isso o esforço e a dedicação de todos”, afirmou Caio André.

Parceiros

Órgãos do Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura de Manaus, empresas, associações, universidades e institutos estão confirmados para a 4ª edição da Câmara Cidadã. Uma das novidades é a junção de esforços com a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), Receita Federal, Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A Casa Legislativa ofertará atendimentos por meio da Ouvidoria, Procuradoria da Mulher, Comissão de Defesa do Consumidor, Escola do Legislativo e Diretoria de Esporte.

O Governo do Estado terá ações no projeto com a participação de 12 órgãos: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti); Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp); Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS); Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM); Superintendência Estadual de Habitação (Suhab); e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Além destes, também participam a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam); Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas); Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama); Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-AM) e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Pela Prefeitura de Manaus, serão disponibilizados serviços pela Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc); Secretaria Municipal de Finanças (Semef); e Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Também estão confirmados a Claro Manaus, Instituto de Protestos do Amazonas, Instituto PCD – Juntos Somos Mais Fortes, Associação Mulheres Amazonenses na Comunidade (Amac), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Sebrae Amazonas, Senac, Centro de Ensino Técnico (Centec), Centro Universitário do Norte (Uninorte), Faculdade Martha Falcão Wyden, Faculdade Estácio, Universidade Nilton Lins.

Além destes, estarão no evento Eco Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis do Amazonas, AM Cash Capital, Foto Digital, Ótica Bahia, Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen), venda de artesanato e biojoias com Janete Cordeiro de Souza, além das concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia.

Tribuna Popular

Dando voz aos cidadãos, uma Tribuna Popular também está confirmada em mais esta edição do projeto. É uma forma da população expor demandas das comunidades a todos os parlamentares. As demandas são encaminhadas pela CMM aos órgãos competentes, para viabilizar a solução dos problemas apresentados pelos comunitários.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Detran-AM reativa atendimento no PAC Sumaúma; saiba como agendar